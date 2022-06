Meta et les casques de réalité virtuelle : le grand déballage

Dans sa course au metavers, le groupe Meta doit trouver la bonne clé pour y entrer. La firme travaille sur des projets de casques de réalité virtuelle / augmentée qui permettront de profiter pleinement des promesses des univers numériques.

Dans un effort peut-être pour démontrer le sérieux de ses travaux et l'intensité de ses recherches, plusieurs prototypes de casques VR issus de sa branche Reality Labs ont été présentés lors d'une table ronde virtuelle.

Différents formats, avec des atouts particuliers (portabilité, forme compacte, écran de très haute luminosité et / ou très haute résolution...), ont été dévoilés et donnent une idée des pistes suivies.

Les noms de code sont éloquents, comme Butterscotch, Starburst, Holocake 2 ou Mirror Lake, et l'état prototypal évident avec les cartes-mères, composants et câbles à l'état brut.

Ces gadgets sont là pour tester en général une fonctionnalité précise qui pourrait se retrouver dans un produit commercial mais aucun n'a pour vocation de devenir à lui seul la prochaine révolution du metavers.

Montrer sans en dire trop

Mark Zuckerberg était aux commandes des présentations et a voulu montrer ainsi l'intense activité de recherche qui permettra d'arriver aux prochaines générations de casques VR, à commencer par le Project Cambria qui devrait arriver sur le marché dans quelques mois.

Il s'agit peut-être aussi de rassurer les observateurs alors qu'il se murmure que plusieurs projets sont annulés, de la smartwatch avec double caméra au Project Nazare de lunettes de réalité augmentée légères et compactes qui étaient espérées pour 2024.

Meta semble malgré tout maintenir sa stratégie de double produit : l'un pour le grand public et l'autre aux fonctionnalités plus avancées (et plus cher) pour les professionnels et un public averti. Cela pourrait donner à court terme un casque Quest 2 facile d'accès et le Project Cambria plus élaboré.