Meta Connect : la réalité virtuelle va devenir plus concrète le 11 octobre

Depuis la transition de Facebook à Meta, le milliardaire Mark Zuckerberg porte une grande partie de ses efforts vers la construction d'un métavers, un univers virtuel dans lequel nous aurons tous une identité numérique représentée par un avatar ayant accès à des univers virtuels et des services toujours plus dématérialisés.

Mais pour y accéder, il faudra des passerelles à la fois puissantes, ergonomiques et confortables. Dans un premier temps et du fait de la technologie, ce sont les casques de réalité virtuelle qui doivent jouer ce rôle.

Cela fait plusieurs années que les techniques se bonifient et que les avantages de la réalité virtuelle peuvent être entrevus au travers des casques VR mais il y a encore des progrès à réaliser dans divers domaines.

Les gadgets ont commencé à s'alléger et à perdre le câble qui les reliait forcément à un PC pour disposer de suffisamment de puissance, tandis que le temps de latence des affichages s'est réduit pour limiter la sensation nauséeuse pouvant émerger au bout de quelques minutes d'utilisation.

Le point sur le métavers avec Meta Connect

Mais pour être utilisables au quotidien, ces éléments doivent encore être améliorés. Pour sa conférence Connect programmée le 11 octobre, Meta va présenter ses avancées et la firme promet déjà de dévoiler toutes ses avancées à propos du métavers, pour lequel elle dépense quelque 10 milliards de dollars par an.

Cela passera par la présentation d'un nouveau casque de réalité virtuelle, déjà aperçu dans des fuites sous le nom de code Project Cambria et qui pourrait devenir le casque Meta Quest Pro.

Un message de Mark Zuckerberg évoquant cette conférence le montre d'ailleurs partiellement en train de porter ce futur casque qui se veut un concentré des dernières technologies disponibles pour la réalité virtuelle.

Champ de vision élargi et vue plus immersive devront faire oublier le monde réel et permettre des visites virtuelles dans des mondes imaginaires ou copiés sur la réalité, avec de nouvelles façons d'interagir.

Plus puissant, doté de meilleurs écrans, il devrait aussi offrir des fonctionnalités spécifiques comme l'eye tracking et la reproduction des expressions faciales sur l'avatar, le tout à un tarif en rapport avec un positionnement haut de gamme.

Le Project Cambria sera aussi doté de caméras permettant une vue "see-through" montrant l'environnement réel proche via les écrans, sans avoir besoin de retirer l'accessoire.

Du nouveau pour les avatars

La conférence sera aussi l'occasion de dévoiler les nouveautés concernant les mondes virtuels eux-mêmes et en particulier Horizon Worlds, le monde spécifique de Meta où chacun pourra créer son expérience virtuelle.

Au-delà du virtuel, la réalité augmentée (et mixte) sera aussi de la partie

Il sera sans doute question de l'amélioration des avatars, celui de Mark Zuckerberg, jugé simpliste, ayant fait l'objet de moqueries sur la Toile, avec beaucoup de mèmes à la clé.

Meta aura sans doute à coeur de montrer toutes les possibilités de personnalisation des personnages virtuels comme des décors afin de donner plus envie d'explorer un nouveau chez-soi et ses richesses virtuelles.

L'entreprise doit convaincre sur ses technologies alors qu'Apple pourrait bientôt présenter également un premier casque de réalité virtuelle Reality Pro puis plus tard des lunettes de réalité augmentée.

La crainte est que, une nouvelle fois, la firme de Cupertino n'impose sa vision et ses technologies sur un nouveau segment.