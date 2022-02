HoloLens 3 : Microsoft aurait jeté l'éponge

Après deux générations de casques de réalité mixte HoloLens, une troisième évolution ne semble plus d'actualité. Selon le site Business Insider, Microsoft aurait annulé son projet de développement d'un casque HoloLens 3.

Il y a pourtant eu plusieurs rumeurs et annonces de développement de projets communs, l'un avec Samsung (censé concerner un nouveau casque HoloLens) et l'autre avec Qualcomm (pour le développement d'une puce Snapdragon dédiée mais qui pourrait préparer le terrain de produits pour le métavers).

Pour Business Insider, Microsoft n'aurait pas de direction précise à donner à son projet HoloLens, entre développement militaire (avec le casque IVAS) ou industriel et produit qui pourrait s'orienter vers le grand public.

Le CEO du groupe, Satya Nadella, serait aussi plus enclin à faire développer un environnement logiciel de réalité mixte et pour le futur métavers dont il pourrait accorder des licences à d'autres entreprises, plutôt que la conception d'un matériel, toujours compliquée et qui risque d'être vite dépassé face au rythme de progression attendu dans ce domaine.

Microsoft a déjà confirmé son intérêt pour les possibilités du métavers, ce dernier pouvant mobiliser plusieurs de ses ressources, des services aux logiciels (comme la plate-forme collaborative en réalité mixte Mesh). La firme pourrait donc laisser d'autres acteurs, comme Meta, s'occuper des dispositifs d'accès au métavers pour se concentrer sur l'aspect logiciel.