Le papa d'HoloLens quitte Microsoft. Devenu indésirable ?

Il y a du changement chez Microsoft avec une réorganisation interne de l'entreprise qui concerne son activité de réalité mixte, avec les produits et services de réalité augmentée et réalité virtuelle. Cela comprend le casque HoloLens et le projet IVAS (Integrated Visual Augmentation System) pour l'armée américaine s'appuyant sur cette technologie, la plateforme de réalité mixte Microsoft Mesh.

Responsable de la division Cloud et IA chez Microsoft, Scott Guthrie annonce dans un email obtenu par GeekWire et envoyé aux collaborateurs de la firme de Redmond que les équipes Mixed Reality Hardware vont rejoindre la division Windows et Devices sous la houlette de Panos Panay.

Travaillant notamment sur Microsoft Mesh, les équipes Mixed Reality Presence et Collaboration seront intégrées à la division Experiences et Devices dirigée par Jeff Teper qui est en charge de Microsoft 365 avec par exemple Teams.

Cette réorganisation est justifiée par une accélération et un alignement du travail à l'avenir sur le métavers. Il semble essentiellement se concentrer sur l'aspect entreprise pour Microsoft avec dans le même temps l'annonce du départ du Technical Fellow pour la réalité mixte et l'IA.

Départ d'Alex Kipman de Microsoft

Considéré comme le père du casque HoloLens et auparavant de Kinect pour la Xbox, Alex Kipman était le chantre de la réalité mixte chez Microsoft où il a passé plus de 20 ans.

" Nous avons décidé d'un commun accord que c'était le bon moment pour lui (ndlr : Alex Kipman) de quitter l'entreprise afin de poursuivre d'autres opportunités. J'apprécie la formidable vision qu'Alex a apportée à Microsoft au fil des ans, et tout ce qu'il a fait pour faire progresser nos offres en matière de métavers. Alex s'engage à aider les équipes dans le processus de transition au cours des deux prochains mois ", écrit Scott Guthrie.

C'est un point qui n'est pas évoqué dans l'email, mais Alex Kipman était dans une situation délicate depuis la publication en mars d'une enquête de Business Insider où il était cité comme l'un des cadres de Microsoft entretenant une culture d'entreprise toxique.

Le comportement inapproprié d'Alex Kipman envers des employées a notamment été pointé du doigt. Sur la base du témoignage d'une personne présente, Business Insider avait en outre relaté qu'Alex Kipman avait regardé du contenu pornographique en réalité virtuelle devant des employés.