Microsoft Surface : une machine ARM se prépare avec Snapdragon 8cx Gen 3

Microsoft a tenté de proposer des ordinateurs Surface avec un processeur ARM et et un environnement Windows adapté. Cela avait notamment donné lieu à la Surface Pro X avec SoC semi-custom Microsoft SQ1 dérivé du Snapdragon 8cx de Qualcomm, puis à une évolution avec Microsoft SQ2 sur la base du Snapdragon 8cx Gen 2.

La firme de Redmond ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et l'on a déjà un aperçu en benchmark d'une machine Surface qui utilsera la nouvelle plate-forme Snapdragon 8cx Gen 3 dévoilée en décembre dernier.

Cette dernière reprend les bases des générations précédentes mais passe à une gravure en 5 nm pour gagner encore en efficacité énergétique, avec une configuration CPU inédite de 4 coeurs ARM Cortex-X1 + 4 coeurs ARM Cortex-A78, puissante pour l'architecture ARM, tout en proposant le modem 5G Snapdragon X65 et le support du WiFi 6 / 6E.

L'appareil repéré sur Geekbench (nouveau Surface Pro X, autre appareil Surface ?) est un prototype signalé par l'appellation EV2 qui correspond sans doute à l'étape EVT (Equipment Verification Testing). Les résultats obtenus sur Geekbench, 1005 en test single core et 5574 en test multicore, signalent des performances proches des PC portables x86 basse consommation (25W), au moins en multicore.

La plate-forme pourrait donc convenir pour des PC portables et ultraportables polyvalents surtout tournés vers la bureautique et le jeu occasionnel, avec une grande autonomie et une connectivité permanente WiFi / 5G.

Le SoC Snapdragon 8cx Gen 3 marque un point d'étape avant le passage à des plates-formes plus musclées à la faveur de l'utilisation de coeurs ARM optimisés par Nuvia, l'une des acquisitions de Qualcomm de 2021.