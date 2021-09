Windows 11 porté sur puce Apple M1 ARM : pour Microsoft, ce n'est pas au programme

| Source : The Register

Microsoft ne tient pas spécialement à ce que Windows 11 puisse tourner avec un SoC Apple M1 ARM, ni via une machine virtuelle ni nativement.

La nouvelle plate-forme Windows 11 sera bientôt disponible avec des optimisations améliorant les performances de processeurs hybrides comme les futurs Alder Lake d'intel sous architecture x86.

Côté ARM, l'espoir de voir tourner la nouvelle évolution de l'OS de Microsoft sur le SoC Apple M1 semble devoir tourner court. Une première alerte avait été lancée avec des messages d'erreur apparaissant avec les dernières builds fonctionnant en machine virtuelle avec Parallels Desktop 17 sur le SoC ARM, alors que l'ensemble tournait correctement jusqu'à présent.

L'éditeur a depuis sorti un correctif qui permet de nouveau un fonctionnement en machine virtuelle mais rien ne dit qu'il en sera toujours de même avec la version finale.

Chacun chez soi

Le site The Register a en effet obtenu une réponse claire de Microsoft selon laquelle faire tourner Windows 11 sur puce Apple M1 ne fait pas partie des scénarios d'usage supportés (ce qui n'empêchera pas forcément les éditeurs de VM de fournir des solutions compatibles, au moins jusqu'à un certain point).

Et il ne faudra pas espérer non plus une installation native de Windows 11 sur puce M1, ce n'est là encore pas dans les projets de la firme de Redmond.

Surface Pro X



The Register note par ailleurs l'émergence d'une série de bugs remontés sur l'utilisation des builds récentes de Windows 11 avec la tablette Surface Pro X (avec puce ARM Microsoft SQ2 dérivée du Snapdragon 8cx de Qualcomm) qui devront être corrigés rapidement.