Une montre connectée Xiaomi Mi Watch en promotion mais aussi Amazfit, Kospet, TicWris ...

La montre connectée Xiaomi Mi Watch propose des fonctionnalités très complètes qui vous permettront de réaliser un suivi optimal de votre santé, de vos activités sportives, de votre sommeil, etc. En ce moment, elle est à moins de 100 € !

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Xiaomi Mi Watch qui est profite actuellement d'une réduction de prix et qui tombe à seulement 97 € chez Gearbest en utilisant le code promotionnel P5F1A9D003153001 et une livraison gratuite.

La montre connectée Xiaomi Mi Watch propose un affichage circulaire tactile AMOLED de 1,39 pouce qui permet une définition de 454 pixels x 454 pixels. Vous pourrez contrôler votre montre grâce à deux boutons latéraux. Pour personnaliser votre montre, Xiaomi a mis à votre disposition de nombreux cadrans. La Xiaomi Mi Watch dispose de 117 modes sportifs pour activité d'intérieur ou d'extérieur, dont la piscine ou l'océan, du fait de l'étanchéité 5 ATM du boîtier et du module GPS intégré.

Elle vous permettra de recevoir directement vos notifications sur votre montre qui vous tiendra informé de tout ce qui se passe sur votre smartphone (à choisir selon vos préférences). Vous pourrez également assurer un suivi de l'activité quotidienne et du sommeil, avec l'appui de ses capteurs de mouvement et d'un cardiofréquencemètre optique au dos du boîtier. Elle propose également une mesure du taux d'oxygène dans le sang, très pratique ces derniers temps de covid. Enfin, elle est dotée d'une autonomie allant jusqu'à 16 jours en usage normal, jusqu'à 22 jours en veille et de 50 heures en mode sportif.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Xiaomi Mi Watch à 99 € chez Gearbest avec le code P5F1A9D003153001 et une livraison gratuite.

