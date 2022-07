Moto X30 Pro : le capteur 200 megapixels presque confirmé

Le moment de l'annonce officielle approche pour le Moto X30 Pro et son possible capteur photo de 200 megapixels fourni par Samsung.

Depuis le début de l'année circulent des rumeurs concernant un smartphone Motorola Frontier qui pourrait être équipé du premier capteur photo 200 megapixels proposé sur le marché par Samsung.

Le Moto X30 Pro est censé être ce premier smartphone au monde à embarquer un tel capteur et son annonce se rapproche. Et si Motorola ne confirme pas encore directement l'information, un nouveau teaser va dans ce sens.

Il montre un ensemble de modules photo et met en évidence un capteur 1/1,22 pouce, certes plus petit que le capteur 1 pouce du module Sony IMX989 du Xiaomi 12S Ultra mais plus conséquent que la majorité des capteurs du marché.

Premier smartphone 200 megapixels

Ce format est bien celui du capteur photo 200 megapixels Isocell HP1 de Samsung, donnant tout lieu de penser qu'il sera bien utilisé pour la première fois chez Motorola. Depuis, Samsung a présenté récemment une évolution avec le module Isocell HP3 plus compact avec un format 1/1,4 pouce.

Le Motorola X30 Pro devrait en outre embarquer un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et un grand affichage AMOLED 6,7 pouces FHD+ avec rafraîchissement 144 Hz, ce qui en ferait un beau flagship pour le second semestre.