Netflix restera sans pub pour certains contenus

Netflix prépare un abonnement moins cher avec de la publicité. Probablement début 2023, il fera ses débuts en partenariat avec Microsoft pour la gestion de la vente d'espaces publicitaires sur la plateforme de SVOD.

L'abonnement Netflix avec publicité viendra s'ajouter aux forfaits déjà existants sans pub (Essentiel, Standard et Premium) dans le cadre d'une offre moins chère. Même pour cet abonnement, la publicité ne devrait pas être affichée sur tous les contenus.

Selon une information de Bloomberg, une exception serait faite avec les programmes à destination des enfants (comme le fera aussi Disney+), ainsi que pour certains films. Du moins dans un premier temps, les films originaux produits par Netflix seraient diffusés sans publicité.

Bloomberg ajoute que si Netflix peut insérer des publicités dans ses propres programmes, il n'a pas le droit de le faire pour l'ensemble de son catalogue en vertu d'accords de licence pour des " milliers de titres " de studios partenaires.

Rien de définitif pour le moment

Reste que des négociations sont en cours actuellement et la situation est susceptible d'évoluer. Par ailleurs et sans l'autorisation de diffuser des publicités pendant certains programmes, Netflix pourrait toujours diffuser des publicités avant et après.

Pour le moment, Netflix communique peu au sujet des détails de son abonnement moins cher avec publicité, mais a déjà souligné qu'il ne proposera pas l'accès à l'ensemble de son catalogue en matière de contenus. En outre, la possibilité de télécharger des films et séries ne serait pas de la partie.

D'après des analystes, Netflix pourrait générer de 3 à 4 milliards de dollars par an de revenus publicitaires.