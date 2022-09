Nvidia évoque indirectement la Nintendo Switch 2

Si Nintendo refuse encore de confirmer la préparation d'une nouvelle console Switch, c'est du côté de Nvidia que l'on a droit à quelques indiscrétions.

Nouvelle puce Tegra : des rumeurs qui se confirment

Une fois n'est pas coutume, c'est à nouveau Nvidia qui évoque indirectement la préparation d'une nouvelle version de la console Switch.

Petit rappel : l'actuelle Switch intègre une puce Tegra X1+, une puce lancée par Nvidia en 2015 et qui n'est justement plus produite par la marque que pour alimenter les chaines d'assemblages de Nintendo. Nvidia appelle ainsi Nintendo à réviser sa machine pour basculer vers une puce plus moderne, ne serait-ce que pour libérer une ligne de production.

Des rumeurs faisaient déjà état d'un nouveau Soc développé par Nvidia à destination de Nintendo, et c'est un employé de la marque qui a évoqué le nouveau Soc en question, le Tegra 239.

Un nouveau Soc pour du Ray Tracing, de la 4K et du DLSS

La Nintendo Switch 2 devrait donc s'articuler autour de cette Tegra 239 qui embarque une configuration octocœur. La puce avait déjà été évoquée l'année dernière, mais peu d'infos avaient filtré.

On sait désormais que cette Tegra 239 est une version customisée de la puce Tegra 234 Orin. Elle embarquera donc 8 coeurs CPU (ARM Cortex A78C) associés à une partie GPU sur base Ampère (celle qui s'installe dans les GeForce RTX 3000). Cela permettrait à la console de grimper dans les définitions avec de la 4K à 60 FPS à la clé, mais surtout également de prendre en charge les technologies RTX et DLSS.

Cette montée en puissance devrait permettre à la Switch 2, si elle arrive en 2023, de venir plus facilement se frotter aux PS5 et Xbox Series. Par ailleurs, Nvidia pourrait également tenter d'intégrer quelques nouveautés apportées au sein de son architecture Ada Lovelace au sein de son SoC pour donner un petit gout de RTX 4000 à la console portable de Nintendo.