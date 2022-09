Nvidia GeForce RTX 4090 et RTX 4080 : quels prix en France ?

C'est pour son événement GTC que Nvidia a présenté ce 20 septembre 2022 sa nouvelle architecture graphique Ada Lovelace et les premiers membres d'une nouvelle famille de cartes graphiques GeForce RTX 4000 avec les RTX 4090 et RTX 4080 en version 16 Go ou 12 Go de mémoire vidéo.

Toujours taillées pour le ray tracing et les traitements d'intelligence artificielle grâce à leurs composants hardware, elles utilisent de nouvelles techniques d'arrangement des images et toujours du super-échantillonnage via le DLSS 3.0 (Deep Learning Super Sampling) pour continuer de faire grimper le framerate sans trop dégrader la qualité d'affichage.

Les nouveaux GPU intègrent des coeurs Tensor de quatrième génération et des coeurs de ray tracing de 3ème génération avec toute la panoplie des des fonctionnalités de Nvidia (Reflex, Broadcast, Ansel, Canvas, Omniverse...).

De grosses caractéristiques

Si elles restent en PCIe Gen 4, les nouvelles cartes graphiques progressent d'une génération sur le codec NVENC de Nvidia et ajoutent un encodeur AV1 en plus du décodeur déjà présent sur la génération précédente.

Nvidia confirme par ailleurs les caractéristiques des premières cartes vidéo RTX 40 sous Ada Lovelace :

RTX 4090 : 16 384 coeurs CUDA, fréquences 2,23 GHz (base) / 2,52 GHz (boost), 24 Go GDDR6X avec bus 384-bit, bande passante 1 Go/s, 450W (alimentation 850W requise)

RTX 4080 16 Go : 9728 coeurs CUDA, fréquences 2,21 GHz (base) / 2,51 GHz (boost), 16 Go GDDR6X avec bus 256-bit, bande passante 736 Go/s, 320W (alimentation 750W requise)

RTX 4080 12 Go : 7680 coeurs CUDA, fréquences 2,31 GHz (base) / 2,61 GHz (boost), 12 Go GDDR6X avec bus 192-bit, bande passante 504 Go/s, 285W (alimentation 700W requise)

Les deux premières cartes embarquent 3 connecteurs 8 broches ou un 1 connecteur 450W PCIe Gen 5, la dernière 2 connecteurs 8 broches ou 1 connecteur 300W PCIe Gen 5.

La progression des performances s'annonce très solide tant pour le gaming que pour la créativité. Nvidia fournit quelques indications mais les tests des cartes graphiques devraient préciser la progression.

Quels tarifs pour les premières RTX 40 ?

Lors de l'annonce officielle, Nvidia a d'abord dévoilé les prix US. On sait désormais quels seront les tarifs des cartes graphiques RTX 4000 en version Founders Edition, sachant que les variantes des partenaires AIB pourront grimper de plusieurs centaines d'euros supplémentaires :

GeForce RTX 4090 : 1949 euros TTC (vs 1599 dollars HT)

GeForce RTX 4080 16 Go : 1469 euros TTC (vs 1199 dollars HT)

GeForce RTX 4080 12 Go : 1099 euros TTC (vs 899 dollrs HT)

La différence de tarif est conséquente, même en intégrant les taxes locales, et les nouvelles cartes graphiques ne seront clairement pas pour toutes les bourses à leur lancement.

A voir si la situation actuelle du marché des cartes graphiques, avec ses stocks excédentaires et ses prix fragilisés feront descendre les tarifs. Il est à noter également que la nouvelle gamme RTX 4000 complète plus qu'elle ne remplace les RTX 3000.

Nvidia a bien laissé entendre que les RTX 3000 sous Ampere allaient continuer d'exister au moins un certain temps encore dans son catalogue, sans doute le temps de pouvoir couvrir l'espace du milieu de gamme avec des RTX 4070 et RTX 4060 qui doivent encore être officialisées.

En attendant, la carte graphique GeForce RTX 4090 sera commercialisée à partir du 12 octobre, tandis que les deux variantes de la RTX 4080 débarqueront en novembre 2022.