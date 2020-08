Nvidia RTX 3090 : le GPU Ampere sera un véritable monstre !

Après les images supposées de la RTX 3080, c'est la carte graphique RTX 3090 qui se montre et s'annonce bien plus imposante que la RTX 2080.

Les cartes graphiques RTX 3x seront officialisées le 1er septembre mais des images et rendus circulent déjà, montrant les différents membres de la future famille de GPU Ampere destinés au gaming.

Si l'on avait pu apercevoir la RTX 3080 sur des photos il y a quelques mois, c'est au tour du modèle haut de gamme RTX 3090 de se montrer et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on aura affaire à une sacrée bestiole.

Les images en fuite la montrent en effet comparée à une RTX 2080 et elle se révèle bien plus imposante que cette dernière.

Plus haute, plus large et sans doute bien plus lourde que le fleuron de la série RTX 20, elle possède aussi trois slots I/O alors que la RTX 3080 n'en montre que deux sur les clichés précédents.

La carte graphique confirme la configuration avec un ventilateur sur chaque face et l'on distingue la mention RTX 3090 au dos. Elle est censée embarquer un GPU Ampere GA-102 avec au moins 5248 coeurs CUDA et pourrait avoir jusqu'à 24 Go de la nouvelle mémoire GDDR6X.

Videocardz indique qu'il s'agit ici d'un modèle Founders Edition et son tarif pourrait tourner autour de 1400 dollars (vers les 1200 €).

Et pour ceux qui sont à la recherche de promotions, signalons la GeForce RTX 2080 SUPER à prix réduit sur deux modèles différents (Gigabyte et PNY) chez Cdiscount à 832 € ici et là.