Nokia 10 PureView : un nouveau flagship sous Snapdragon 875 en préparation

En attendant un éventuel successeur au Nokia 9 PureView et après l'arrivée du Nokia 8.3 5G, premier modèle de la marque compatible avec les nouveaux réseaux mobiles, HMD Global aurait un modèle encore plus haut de gamme en préparation.

Lentement mais sûrement, les rumeurs se cristallisent autour du développement d'un smartphone Nokia 10 PureView qui s'installerait comme un nouveau modèle de référence dans la gamme.

Nokia 9 PureView

Selon le site NokiaPowerUser, un prototype, toujours dans les premières phases de conception, serait doté d'un SoC Snapdragon 875 et proposera un écran avec verre de protection en saphir, censé être plus résistant aux éraflures que le verre renforcé traditionnel mais au coût plus élevé.

Pour le reste, les détails sont maigres et relèvent plus de la spéculation, comme un châssis en acier inox et un affichage étiré sur les tranches comme le Nokia 8 Sirocco.

On peut également penser qu'il disposera d'un système multicapteurs pour la photo avec optique optimisée Zeiss. Ira-t-il jusqu'aux cinq capteurs du Nokia 9 PureView, ou même au-delà ? Mystère.

Le développement venant de commencer, le Nokia 10 ne serait pas dévoilé avant le second semestre 2021.