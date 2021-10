Nothing, la marque de Carl Pei, pourrait déjà préparer un smartphone

Et si les "nouvelles catégories de produits" vantées lors d'une nouvelle levée de fonds permettaient à la jeune marque Nothing de s'inviter sur le terrain des smartphones.

Parti de OnePlus, Carl Pei n'a pas mis longtemps à monter une nouvelle entreprise baptisée Nothing et à présenter un premier produit avec les écouteurs TWS Nothing Ear (1).

Ce point de départ d'une nouvelle aventure devrait donner lieu à d'autres produits et le site 91Mobiles affirme que l'un d'entre eux serait un smartphone présenté début 2022. S'agira-t-il d'un Nothing Phone (1) ? (et sera-t-il transparent ?)

Le site tire son information d'un leaker, Mukul Sharma, mais sans préciser s'il détient de réelles informations ou s'il s'appuie sur une hypothèse à partir de quelques éléments connus.

Le tropisme du smartphone

Il y a par exemple le rachat d'une partie de la propriété intellectuelle de Essential Products, la firme créée par Andy Rubin et qui a proposé un smartphone Essential Phone 1, le premier avec une encoche en goutte d'eau.

On sait que l'entreprise avait travaillé sur un second smartphone et réfléchi à des interfaces innovantes pour des produits qui n'ont finalement jamais vu le jour.

Il y a aussi ce partenariat tout juste annoncé avec Qualcomm, spécialiste des puces mobiles, en parallèle d'une levée de fonds de 50 millions de dollars. Dans leur communiqué commun, il est question de "la puissance et l'efficacité des plates-formes mobiles Snapdragon" et de la "connectivité 5G", éléments plus proches d'un smartphone que d'écouteurs sans fil.

Carl Pei a également toute l'expérience requise et les contacts pour mener à bien le développement d'un smartphone dans une nouvelle structure, comme il l'a fait avec OnePlus, même si se lancer sur ce terrain actuel est particulièrement périlleux, entre concurrence acharnée et pénurie de composants, à moins éventuellement de s'adosser à un acteur existant.

Selon le même leaker, Nothing préparerait également une batterie externe Nothing Power (1) qui serait dévoilée avant la fin de l'année. Ce type de produit est sans doute plus cohérent avec la ligne stratégique actuelle de la firme...et moins risqué.