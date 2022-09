Nvidia GeForce RTX 40 : vous reprendrez bien une carte graphique gaming ?

L'attente ne sera plus très longue avant de découvrir la nouvelle gamme de cartes graphiques gaming GeForce RTX 40 sous architecture Ada Lovelace.

Après des mois de spéculations et dans un contexte déprimé de baisse des ventes de cartes graphiques à la suite du tassement du marché des cryptomonnaies, le groupe Nvidia va bientôt présenter ses cartes graphique gaming GeForce RTX 40 de nouvelle génération.

Leur point fort sera le passage à une nouvelle évolution de l'architecture graphique qui passera de l'actuelle Turing avec gravure en 7 nm à Ada Lovelace avec GPU gravé en 4 nm.

La RTX 3090 Ti prépare l'arrivée de la série RTX 40

Lovelace sera la face gaming de l'architecture Hopper dévoilée plus tôt dans l'année et orientée vers les accélérateurs graphiques pour serveurs et datacenters, à l'image de l'accélérateur Nvidia H100, tellement puissant que le gouvernement des Etats-Unis en bloque l'exportation vers la Chine.

Place à Lovelace et les RTX40

Sans aller jusque-là, la nouvelle architecture laisse entrevoir des cartes graphiques gaming beaucoup plus puissantes que précédemment, profitant de la gravure affinée comme des évolutions internes, le tout avec une montée en puissance de la carte mère, que l'on attend entre 300 et 450W.

Lors de la présentation de ses résultats financiers trimestriels, impactés par la baisse des ventes de GPU mais aussi l'effondrement des prix lié à l'afflux de cartes graphiques d'occasion lâchées par les cryptomineurs, le CEO de Nvidia, Jensen Huang, avait indirectement pré-annoncé la présentation de Lovelace pour la conférence GTC 2022 se déroulant du 19 au 22 septembre et consacrée aux produits d'intelligence artificielle.

Les cartes graphiques RTX 40 n'en manqueront pas avec leurs composants Tensor Cores et le support du DLSS (Deep Learning Super Sampling) permettant l'upscaling 4K, et la RTX 4090, première des cartes graphiques attendues et sommet de la future gamme, devrait assurer un solide bond des performances grâce à son GPU AD102.

Les quelques rumeurs à son sujet suggèrent que le design reprendra grandement celui des cartes gaming RTX 30, avec un ventilateur (plus grand pour assurer un refroidissement adéquat) de chaque côté de de la carte vidéo.

GeForce Beyond à ne pas manquer

Nvidia commence à faire monter l'excitation en annonçant une keynote orchestrée par Jensen Huang lui-même pour la GTC 2022 le 20 septembre 2022 à 17 heures et qui sera précédée d'une diffusion spéciale baptisée GeForce Beyond "que vous ne voudrez pas manquer".

Concernera-t-elle les cartes graphiques elles-mêmes ou l'architecture graphique sous-jacente, aucun indice n'est donné pour le moment.

Du côté des réseaux sociaux, la firme a commencé à teaser sous le hashtag #ProjectBeyond avec une première vidéo préparant le terrain mais ne livrant pas encore d'informations.

A côté de la carte graphique Nvidia RTX 4090, deux autres cartes graphiques sont attendues, les RTX 4080 et RTX 4070 positionnées en milieu de gamme, mais elles seraient lancées plus tard. Quoi qu'il en soit, avec la présentation imminente de Lovelace, Nvidia s'apprête à changer de braquet.