Nvidia annule sa GeForce RTX 4080 12 Go

Nvidia fait face à des critiques pour le choix réalisé au niveau du lineup de ses nouvelles cartes vidéo sous architecture Ada Lovelace.

Il y a quelques semaines, la marque annonçait en grande pompe ses cartes GeForce RTX 4080 et RTX 4090. Trois cartes étaient officialisées pour un lancement à partir du 12 octobre pour la RTX 4090 et 16 novembre pour les RTX 4080.

GeForce RTX 4080 : deux cartes trop différentes

LES RTX 4080 car Nvidia avait fait le choix de décliner ses deux cartes en version accompagnées de 12 et 16 Go de RAM, mais pas que...

La RTX 4080 12 Go embarque ainsi 7680 coeurs CUDA pour une puissance de 92 TFLOPTS RT et bus mémoire 192-bit alors que la RTX 4090 16 Go embarque 9728 coeurs CUDA pour une puissance brute de 113 TFLOPS RT et un bus mémoire de 256-bit.

La différence entre les deux modèles est assez conséquente et cela se constate lourdement dans les benchmarks. Car même si la RTX 4080 12Go affiche plus de puissance que la RTX 3090 Ti de la génération précédente, la version 16 Go domine encore plus les classements, ce qui n'a fait que renforcer les critiques des joueurs.

Un positionnement ultra bancal

Le positionnement de la RTX 4080 12 Go est ciblé depuis son annonce et la carte est taxée de "RTX 4080 au rabais", voire de "RTX 4070 vendue au prix fort".

Finalement, la situation est telle que Nvidia a décidé d'annuler tout simplement le lancement de sa RTX 4080 12 Go, ne conservant que la RTX 4080 16 Go pour la date prévue du 16 novembre prochain.

Mais voilà : la question se pose désormais de savoir ce que Nvidia va faire de ses GeForce RTX 4080 12 Go et comment la pilule va passer auprès des fabricants tiers qui ont déjà des stocks de cartes...

De l'annulation au changement de nom

Une des solutions pour Nvidia serait de transférer les cartes produites vers des serveurs, notamment ceux du Nvidia GeForce Now. Mais la marque pourrait proposer une autre solution : éditer de nouvelles boites et changer le bios des cartes actuelles pour transformer les RTX 4080 12Go en RTX 4070 ou RTX 4070 Ti.

Difficile actuellement de savoir comment les choses vont se passer tant la situation est inédite... Difficile également de comprendre comment Nvidia a pu valider puis assumer jusqu'ici ce positionnement bancal jusqu'à 4 semaines avant le lancement de son produit...