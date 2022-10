Nvidia GeForce RTX 4080 16Go : quelles performances face à la RTX 3090 Ti ?

Nvidia prépare le lancement de sa nouvelle génération de carte vidéo avec les GeForce RTX 40 et trois modèles au lancement : les RTX 4080 en 12 et 16 Go et le haut de gamme avec la RTX 4090.

Nvidia pourrait ainsi avoir changé sa logique et fait l'impasse, du moins pendant un temps sur les déclinaisons Ti qui proposent des performances révisées à la hausse avec des processeurs graphiques overclockés et embarquant plus de transistors.

Aujourd'hui c'est donc la GeForce RTX 4080 en version 16 Go qui s'affiche dans des tests permettant d'avoir un aperçu de sa puissance.

Rappelons que la carte embarque 9728 coeurs CUDA avec des fréquences variant de 2,21 Ghz à 2,51 Ghz, 16 Go de GDDR6X sur bus 256-bit pour une bande passante de 736 Go/s et un TDP max de 320W.

Les nouveaux GPU de la marque embarquent des coeurs Tensor de 4e génération ainsi que davantage de coeurs Ray Tracing (3e génération) et elles prennent en charge les technologies les plus récentes du moment : super-échantillonnage DLSS 3.0, Ray Tracing, Reflex, Broadcast, Canvas, Omniverse...

La GeForce RTX 4080 16 Go se présente ainsi comme une option particulièrement séduisante avec en moyenne un peu moins de 30% de performances en plus qu'une RTX 3090 Ti qui constituait l'ultra haut de gamme de l'architecture Ampère.

Sous Time Spy Extreme de 3D Mark, la RTX 4080 16 Go réalise 13 977 points (10701 points pour la RTX 3090 Ti 24 Go)

Dans Fire Strike Ultra, elle réalise 17 465 points ( 14 007 points pour la RTX 3090 Ti) et sous Port-Royal, elle affiche 17 607 points ( 14 851 points pour la RTX 3090 Ti)

Avec un prix affiché à 1469 euros pour la Founders Edition, la RTX 4080 16 Go est plus onéreuse que la RTX 3090 Ti FE à son lancement. Il faudra comme toujours attendre des tests plus variés et en jeu pour juger à quel point cette génération se veut plus performante.