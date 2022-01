Nvidia : la pénurie de GPU va s'atténuer au second semestre

Nvidia continue de croire que l'actuelle pénurie sévère de cartes graphiques va commencer à se dissiper sur le second semestre de l'année. A temps pour l'arrivée des RTX 40 sous architecture Ada Lovelace ?

Obtenir une carte graphique gaming haut de gamme récente sans vendre un rein relève du parcours du combattant depuis fin 2020. L'envolée des cryptomonnaies, la pandémie mondiale et désormais la crise des semiconducteurs ont rendu la production et les approvisionnements très compliqués et les quelques renouvellements de stocks disparaissent très vite.

Malgré tout, Nvidia estime que la situation devrait commencer à s'améliorer sur le second semestre de l'année, selon la directrice financière Colette Kress. Si elle ne détaille pas les motifs de cet optimisme, on peut citer l'espoir que la pandémie du coronavirus passe à un stade endémique plus contrôlable tandis que les moyens mis pour accroître la production de composants vont entrer en service progressivement.

Pour ce qui est de la pression du secteur des cryptomonnaies, c'est toujours l'inconnu. La baisse marquée de ces derniers jours des principales valeurs n'entame pas l'optimisme des observateurs du marché qui voient toujours le Bitcoin dépasser les 100 000 dollars à court ou moyen terme.

Cet allègement de la pression sur le marché des cartes graphiques attendu en fin d'année pourrait faire les affaires de Nvidia alors que l'entreprise doit lancer sa gamme RTX 40 exploitant une nouvelle architecture Ada Lovelace.

Elle passera à une gravure en 5 nm chez TSMC et serait en mesure de doubler la puissance de calcul du GPU de référence (en principe la RTX 4090). Sachant que cette série doit arriver d'ici quelques trimestres, Nvidia pourrait limiter ses efforts de production pour la gamme RTX 30 et maintenir une situation de pénurie, craint déjà le site Tom's Hardware.