Nvidia Drive AGX Orin : la nouvelle plate-forme pour véhicules autonomes à 200 TOPS

Le groupe Nvidia avait déjà évoqué en début d'année Orin, sa nouvelle plate-forme succédant à Pegasus en matière de composants pour l'intelligence artificielle pilotant les véhicules autonomes.

Cette vision est concrétisée avec l'annonce de la plate-forme Drive AGX Orin aux 17 milliards de transistors et développant une capacité de traitement de 200 TOPS.

Elle repose sur une architecture GPU de nouvelle génération et sur l'utilisation de coeurs ARM Hercules, successeurs des ARM Cortex-A76 et permettant jusqu'à 7 fois plus de performances que les SoC Nvidia Xavier.

Conçue pour gérer de la conduite autonome de Level 2 à Level 5, elle est hautement programmable pour s'adapter aux besoins plastiques des véhicules autonomes et de la robotique, de manière à réduire les complexités de développement et de proposer une plate-forme pouvant être adaptée pour plusieurs générations de produits.

Nvidia espère avec ce produit Drive AGX Orin séduire les constructeurs de véhicules et répondre à leurs attentes pour leurs cycles de production de 2022.