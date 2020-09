Chez Gigabyte, trois cartes graphiques RTX 30 pas encore annoncées mais déjà listées

C'est sans forcément une très grande surprise que le lancement de la carte graphique RTX 3080 a conduit immédiatement à une rupture de stock. Entre les retards de production liés à la maladie Covid-19 et au confinement de début d'année et les rendements pas forcément très élevés de la gravure en 8 nm chez Samsung Foundry, les stocks étaient très légers au lancement, sans compter les bots achetant des lots entiers et les revendeurs de la première heure à des prix indécents.

Dans ces conditions, mieux vaut peut-être réfréner ses intentions d'achat...d'autant plus que d'autres configurations et d'autres cartes graphiques RTX 30 pourraient se dévoiler dans les prochains mois au-delà des trois GPU Ampere annoncés début septembre.

On a pu voir que plusieurs variantes étaient dans les tuyaux et une nouvelle confirmation est apportée dans les listings du fabricant Gigabyte avec trois cartes graphiques Nvidia pas encore annoncées.

On retrouve la mention d'une RTX 3080 avec 20 Go de mémoire au lieu de 10 Go sur le modèle standard mais aussi une RTX 3070 avec 16 Go de mémoire GDDR6 (au lieu de 8 sur la version lancée le 15 octobre).

Cerise sur le gâteau, il est aussi question d'une carte RTX 3060 avec 8 Go de mémoire (sans doute GDDR6) avec une mention S qui pourrait correspondre à une version Super (à confirmer). Elle utiliserait un GPU Ampere dérivé du GA104 tandis que la RTX 3070 16 Go exploitera le même GPU GA104 à pleine capacité, soit 6144 coeurs CUDA.

Reste à savoir comment ces cartes seront positionnées dans la grille tarifaire de la gamme. Il y a fort à parier que Nvidia attend les annonces d'AMD autour des GPU Radeon RX 6000 avant d'affiner ses prix.