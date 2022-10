Nvidia prépare bien deux nouvelles GeForce RTX 3060 en GDDR6X

Cela fait plusieurs mois que la rumeur enfle : Nvidia prépare bel et bien de nouvelles cartes RTX 30 sous architecture Ampère, d'ancienne génération donc, alors même que la sortie des RTX 40 approche.

Car c'est demain qu'est attendue la commercialisation des nouvelles cartes graphiques de Nvidia sous architecture Ada Lovelace avec les GeForce RTX 4080 et RTX 4090.

Pourtant, il se dit depuis des mois que Nvidia dispose d'un stock conséquent de puces graphiques d'ancienne génération et qu'à ce titre, la marque a volontairement décalé les annonces concernant ses RTX 40 afin de permettre à ses partenaires d'écouler les anciens stocks de cartes graphiques.

La GDDR6X à la rescousse !

Il se disait également que Nvidia chercherait à revaloriser ses anciennes puces avec de nouvelles cartes proposées en marge des RTX 40. Ce sera finalement bien le cas avec au moins deux cartes vidéo : les GeForce RTX 3060 et GeForce RTX 3060 Ti équipées de mémoire GDDR6X.

C'est un détaillant slovaque qui a ainsi référencé une carte Lenovo RTX 3060 12 Go GDDR6X. Une carte de milieu de gamme qui profite donc d'une mémoire plus rapide avec donc 12 Go de VRAM.

La mémoire serait le seul changement de ces cartes puisque les fréquences annoncées restent à 1,78GHz et la consommation à 170W. Un changement qui serait quasiment imperceptible pour les performances... La grande inconnue sera donc le prix de ces cartes qui viendront se heurter au lancement des cartes Intel ARC A770 déjà annoncées comme plus performantes et moins chères que les RTX 3060 actuelles.