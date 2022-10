Intel ARC A750 et A770 : mieux qu'une RTX 3060 pour bien moins cher !

Intel vise l'entrée de gamme

Intel a récemment confirmé l'arrivée sur le marché de ses premières cartes graphiques desktop. L'arrivée des cartes Intel ARC A750 et ARC A770 est particulièrement scrutée des joueurs pour plusieurs points :

Le prix annoncé s'avère attractif

Les performances pourraient créer la surprise

La disponibilité immédiate pourrait chambouler l'équilibre du marché.

pourrait chambouler l'équilibre du marché.

Pour ce qui est des disponibilités, Intel a annoncé un lancement le 12 octobre prochain.

L'Intel ARC A750 devrait être proposé à 289$ tandis que l'ARC A770 se déclinera en deux versions avec 8 Go et 16 Go de mémoire avec des prix allant de 329 à 349$.

Des configurations prometteuses

Intel a confirmé les détails de ses cartes :

L'ARC A750 constituera l'entrée de gamme, elle embarque un GPU ACM-G10 avec 28 Xe-Cores pour un TDP de 225W. Elle propose 28 unités de calcul RTU dédiées au Ray-Tracing, une fréquence d'horloge de 2050 MHz et 8 Go de RAM à 16 Gbps. Elle disposera de trois ports DisplayPort 2.0 et un port HDMI 2.1.

Du côté de l'ARC A770, il faudra compter 32 Xe-Cores, 32 coeurs RTU dédiés au Ray Tracing et une fréquence d'horloge de 2100 MHz. Côté RAM, deux versions seront proposées : 8 Go à 512 Gbps ou 16 Go à 560 Gbps.

Plus performentes que les RTX 3060 pour moins cher

Pour aller plus loin, Intel évoque les performances de ses cartes, notamment comparées à sa concurrente principale : la Nvidia GeForce RTX 3060.

Intel évoque ainsi de bien meilleures performances en Ray Tracing que la RTX 3060. Selon la marque, sur Fortnite, l'A770 serait 1,56 fois plus performante en RT que la RTX 3060.

Plus globalement, l'A770 offrirait des performances par dollar 42% supérieures à une RTX 3060 tandis que le chiffre monte à 53% pour l'A750. Selon de premiers tests réalisés en interne, l'A750 serait 22% plus performante que la RTX 3060 sous Dying Light 2 et 23% plus performante sous F1 2022.

Si les chiffres se confirment, Intel pourrait séduire nombre de joueurs puisque ses cartes sont affichées 100$ en dessous des prix de vente conseillés des RTX 3060 de base.

Et pour séduire davantage, Intel a indiqué que les achats de ses cartes graphiques seraient récompensés dès janvier 2023 par des jeux et logiciels offerts, dont les blockbusters Modern Warfare II (remake) et Gothem Knights.