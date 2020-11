Godfall en 4K et détails UltraHD : il faudra au moins 12 Go de VRAM, la RTX 3080 à la peine ?

Le jeu Godfall sortira le 12 novembre et s'annonce comme une grosse sensation de fin d'année. Dans une vidéo promotionnelle diffusée via AMD, le CEO de Counterplay Games, développeur du titre, explique les qualités de son jeu mais surtout dans quelle mesure il a été conçu en exploitant les technologies des nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000 d'AMD.

Des composantes de DirectX 12 Ultimate, comme le DRX et le VRS, sont exploitées, de même que certains éléments d'AMD FidelityFX pour optimiser la qualité d'image. Et pour assurer du jeu en 4K avec détails UltraHD, Keith Lee, CEO de Counterplay Games, explique qu'il sera nécessaire de disposer de 12 Go de VRAM.

Cela tombe bien puisque toutes les cartes graphiques RDNA 2 (Radeon RX 6900XT / RX 6800XT / RX 6800) embarquent 16 Go de mémoire GDDR6 et un Infinity Cache de 128 Mo.

En revanche, cela risque d'être plus problématique pour la RTX 3080 de Nvidia qui dispose de 10 Go de mémoire GDDR6X, plus performante mais plus coûteuse, ou la RTX 3070 avec ses 8 Go de GDDR6.

La solution viendra peut-être d'une RTX 3080 Ti avec 12 Go de GDDR6X, à défaut d'une RTX 3080 avec 20 Go de mémoire, évoquée un temps mais qui semble annulée.