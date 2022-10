Nvidia GeForce RTX 4090 : les performances CUDA ne vont pas décevoir !

L'architecture graphique Ada Lovelace ajoute de nouvelles possibilités pour les cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4000 en plus du passage à une gravure en 4 nm (chez TSMC) qui permet d'augmenter naturellement la puissance de traitement à consommation d'énergie égale.

La firme a fait les présentations ce 20 septembre lors de la GTC 2022 et va proposer, pour commencer, le modèle le plus haut de gamme de sa nouvelle série : la GeForce RTX 4090.

La carte vidéo embarque un GPU AD102 de 16 384 coeurs CUDA avec 24 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps et bus 384-bit lui assurant une bande passante de plus de 1 To/s, le tout avec un TDP de 450W et la capacité de grimper à 2500 MHz en boost.

Quelles performances en rastérisation ?

Ce monstre approchant les 2000 euros (et les dépassant allègrement pour les variantes AIB) sera disponible à partir du 12 octobre et les premiers tests arriveront sans doute autour de cette date.

Les pilotes nécessaires ne seront disponibles qu'au lancement mais, pour les besoins des reviews, Nvidia les fournit aux testeurs un peu en avance. Cela suffit pour faire transpirer certaines informations.

Dès à présent, des benchmarks ont ainsi émergé et donnent une idée des performances de la carte graphique Nvidia en rastérisation, à partir des coeurs CUDA.

Jusqu'à présent, Nvidia a évoqué les performances de la RTX 4090 par rapport à ses capacités en ray tracing et avec l'upscaling DLSS 3.0 mais la firme est restée muette sur les performances GPU brutes sans ces fonctionnalités.

Un GPU (Founders Edition ou AIB, on ne sait pas) est passé par le test CUDA de Geekbench 5. Il a été accompagné d'un processeur AMD Ryzen 9 7950X (architecture Zen 4) avec 32 Go de RAM DDR5-6000 et a fourni un score de 417 000 à 424 000 points.

Une vraie progression des performances

C'est 60% de plus atteint en rastérisation que les 260 000 points atteints par la RTX 3090 Ti (Ampere) et 75% de plus que la RTX 3090 (Ampere) et ses 238 000 points. L'architecture graphique Ada Lovelace et la gravure en 4 nm semblent donc bien faire des merveilles sur la nouvelle génération de cartes graphiques, au prix d'une puissance requise plus élevée.

Et justement, AMD, qui doit encore présenter ses cartes graphiques Radeon RX 7000 avec architecture RDNA 3, va tenter de jouer sa différenciation sur l'efficacité énergétique de ses produits plutôt que sur les performances brutes.

AMD a déjà donné la date de présentation officielle en la fixant au 3 novembre et l'on sait déjà que le chef de file sera la carte graphique Radeon RX 7900 XT avec un GPU Navi 31 qui pourrait être associé à 24 Go de mémoire GDDR6.

Ici aussi, la progression des performances s'annonce solide par rapport aux cartes graphiques Radeon RX 6000 avec architecture RDNA 2 avec de gros efforts d'optimisations à tous les niveaux pour réduire la consommation d'énergie et la chauffe des GPU.