Nvidia GeForce RTX 4070 : la plus petite des cartes Ada Lovelace commence à se montrer

La RTX 4090 est disponible, la RTX 4080 ne le sera plus qu'en une variante et la RTX 4070, pas encore annoncée, commence à montrer le bout de son ventilateur

Le marché des cartes graphiques n'est pas au mieux de sa forme pour les fabricants, avec désormais du stock à écouler et des prix en baisse, mais il faut bien avancer et dévoiler les nouvelles générations.

Nvidia a été le premier à dégainer la gamme de cartes graphiques RTX 4000 et son architecture Ada Lovelace épaulée par une gravure en 4 nm. La première carte graphique disponible depuis mi-octobre est la GeForce RTX 4090 aux performances et aux prix très relevés.

La RTX 4080 ramenée à une seule version

La carte vidéo RTX 4080 arrivera ensuite en novembre mais finalement sous une seule variante avec 12 Go de mémoire GDDR6X, la version en 12 Go ayant finalement été abandonnée.

C'est que sous la même dénomination se cachaient deux produits distincts dont les différences ne s'arrêtaient pas à la seule quantité de VRAM. Face au risque de confusion, Nvidia a préféré ne lancer qu'un modèle.

La firme n'a pour le moment annoncé que ces deux cartes graphiques mais les rumeurs ont régulièrement évoqué l'existence d'une troisième carte vidéo. Ce serait la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 installée sur un créneau de solide milieu de gamme.

La RTX 4070 montre ses formes

La chaîne Youtube Moore Law's is Dead en propose déjà des rendus détaillés de la RTX 4070 générés à partir de photos non diffusables pour en protéger la source. Les images montrent le design standard des cartes RTX 30 et 40 founders Edition avec un ventilateur axial sur chaque face.

Credit : Moore Law's is Dead

Le ventilateur est plus imposant que pour la RTX 3070 et occupe toute la largeur de la carte graphique. Le site Videocardz rappelle que le choix du ventilateur est une étape de longue haleine dans la conception d'une carte graphique.

Credit : Moore Law's is Dead

Il reste que pour le moment, Nvidia n'a aucunement donné signe de l'existence de la RTX 4070 FE, même en interne à ses partenaires. Selon les spéculations, la RTX 4080 12 Go pourrait se muer en une RTX 4070 Ti, ce qui laisserait de la place pour une RTX 4070 avec GPU AD104 allégé.

Les rumeurs tablaient sur des lancements se suivant à un mois d'intervalle. Avec la RTX 4090 en octobre et la RTX 4080 en novembre, cette carte RTX 4070 arrivera-t-elle avant la fin de l'année ?