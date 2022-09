Nvidia GeForce RTX 4080 et 4090 : des images, des variantes, des caractéristiques !

Alors que les ventes de cartes graphiques sont en chute libre après l'euphorie du marché des cryptomonnaies et que les prix reculent fortement du fait des nombreux GPU proposés sur le marché de l'occasion (GeForce GTX comme RTX), les grands noms du secteur préparent le lancement des nouvelles générations de cartes gaming.

Chez Nvidia, c'est la famille GeForce RTX 40 sous architecture Ada Lovelace (l'après Turing des RTX 30) et gravure en 4 nm chez le fondeur TSMC qui se prépare et les fuites sont déjà nombreuses à leur sujet, en amont d'un lancement qui doit avoir lieu avant la fin de l'année.

Des premières indiscrétions, on sait déjà que les nouvelles cartes graphiques seront assez proches de la gamme RTX 30 en terme de design et que le modèle RTX 3090 Ti est une sorte de précurseur de la prochaine série.

Le modèle ultime sera la carte graphique GeForce RTX 4090 avec son GPU AD102 de 16384 coeurs CUDA et ses 24 Go de mémoire GDDR6X en 21 Gbps avec un bus 384-bit portant la bande passante à 1 Go/s.

La carte mère serait très proche de celle de la RTX 3090 Ti mais avec une puissance portée à 450W et une cadence atteignant 2235 MHz en base et 2520 MHz en boost.

La RTX 4090, future star de la gamme

Une image diffusée par le leaker @greymon55 montre un prototype de la carte vidéo RTX 4090 et permet de constater la proximité de style avec les RTX 30 mais pas forcément en version Founders Edition.

Au lieu de proposer un design à deux ventilateurs opposés, on trouve ici trois ventilateurs du même côté pour assurer le refroidissement de la carte graphique qui va monter en puissance par rapport à la série précédente, selon une configuration qui rappelle les cartes graphiques des partenaires AiB.

L'aspect peu peaufiné et très épuré confirme qu'il ne s'agit pas de la version finale et il pourrait s'agir ici de l'ébauche d'une carte graphique MSI ou Asus. Et si le design peut sembler similaire à celui des RTX 30, il ne faut pas oublier que les limites de puissance seront beaucoup plus élevées, imposant de nouvelles certifications.

La RTX 4080 en plusieurs variantes

La nouvelle carte graphique RTX 4080 constituera le coeur de la gamme RTX 40 et proposera un GPU AD103 de 9728 coeurs CUDA avec 16 Go de mémoire GDDR6X en 23 Gbps et un bus 256-Bit.

La version Founders Edition reprendra le style avec un ventilateur de chaque côté de la board pour en assurer un refroidissement plus efficace.

S'il s'agit de la configuration évoquée initialement, un variante de la RTX 4080 semble également exister, cette fois avec 12 Go de VRAM (toujours en 23 Gbps) et un bus mémoire ramené à 194-bit, soit une bande passante limitée à 552 Go/s, contre plus de 700 Go/s pour la version 16 Go.

A ce stade, la présence d'un GPU AD103 n'est pas assurée et la carte graphique pourrait tout aussi bien basculer du sur AD104, comme la RTX 4070 positionnée un cran en-dessous en milieu de gamme.

Les deux cartes portent en tous les cas des références différentes : PG136 ou PG139 pour la première contre PG141 pour la seconde et SKU360 vs SKU340 et SKU 341.

Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu'à la conférence de présentation du GTC du 19 au 22 septembre avec une keynote d'ouverture du CEO Jensen Huang qui devrait donner le coup d'envoi de la série GeForce RTX 40. La commercialisation débutera quelques semaines plus tard, en octobre en commençant a priori par la RTX 4090, dont le tarif s'annonce salé mais qui ravira tout gamer exigeant.

Elle sera rapidement confrontée à la série de cartes graphiques Radeon RX 7000 chez AMD qui arrivera au même moment et profitera d'une nouvelle architecture RDNA 3 avec gravure en 5 nm, également chez TSMC.