Nvidia Grace : le premier CPU ARM toujours en développement

Au printemps 2021, Nvidia a dévoilé son premier CPU ARM de nouvelle génération baptisé Grace et destiné à répondre aux besoins des datacenters et d'autres domaines industriels. Le processeur Nvidia Grace promet des performances améliorées d'un ordre de grandeur sur des charges de travail spécifiques en IA et HPC par rapport aux solutions actuelles.

A l'époque, Nvidia tentait de racheter l'enteprise britannique ARM qui conçoit les architectures éponymes et les propose sous licence à de nombreuses firmes. Maintenant que l'acquisition est abandonnée, qu'en est-il des projets ARM de Nvidia ?

Son CEO Jensen Huang a souligné durant la présentation des résultats financiers trimestriels que le développement suivait son cours et respecterait son calendrier initial, à savoir un lancement d'ici 2023.

Nvidia Grace

Nvidia entend créer toute une gamme de processeurs ARM pour des secteurs divers, des datacenters à la robotiques, et a déjà même évoqué un processeur Grace Next pour 2025, mettant en lumière un développement sur plusieurs générations de produits.

A défaut de détenir l'entreprise ARM, Nvidia utilisera ses accords de licence sur vingt ans pour construire ses propres processeurs ARM dont on peut penser qu'ils couvriront les grands axes stratégiques de la firme : cloud computing, datacenter, intelligence artificielle, voiture autonome...

Le processeur Nvidia Grace utilisera l'architecture ARM Neoverse avec des optimisations mémoire spécifiques mais rien n'empêchera le groupe de proposer des solutions custom comme peut le faire Apple avec ses SoC Apple Ax.

Nvidia n'abandonnera pas l'architecture x86 pour autant mais veut s'ouvrir de nouvelles opportunités et disposer de l'architecture la plus adaptée selon les besoins.