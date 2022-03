GTC 2022 : avec Nvidia Grace Hopper et Grace Superchip, les projets ARM se précisent

Nvidia donne des nouvelles du développement de son premier CPU ARM Grace et annonce pour le GTC 2022 Grace Superchip, un ensemble de deux CPU interconnectés par un lien NVLink à destination des datacenters.

Le groupe Nvidia, alors engagé dans une tentative de rachat de la firme britannique ARM, avait présenté au printemps 2021 son premier CPU ARM Nvidia Grace s'appuyant sur des coeurs ARM Neoverse.

Si l'acquisition n'est plus d'actualité, le projet est toujours en cours et prend une nouvelle direction avec l'annonce de Grace Superchip durant l'événement GTC 2022.

Il s'agit de l'assemblage de deux CPU Grace via un lien NVLink-C2C assurant de hautes vitesses de transfert et une faible latence. Ce nouveau composant s'ajoute à la solution CPU-GPU Grace Hopper (du nom de la célèbre mathématicienne) déjà dévoilée précédemment mais dont Nvidia peut désormais confirmer la nature du GPU.

Destinée au traitement d'intelligence artificielle, Grace Superchip comprend 144 coeurs ARM Neoverse et profite d'une bande passante mémoire de 1 To/s. La solution exploite de la mémoire LPDDR5x avec correction d'erreur ECC utilisée pour sa faible consommation d'énergie. Cette configuration permet de limiter la puissance à 500W.

Les coeurs Neoverse exploitent le jeu d'instructions ARMv9 et profitent ainsi des nouvelles fonctions de l'architecture tout en limitant là aussi la consommation d'énergie.

Grace Superchip pourra être utilisée avec tous les environnements de Nvidia (RTX, HPC, Nvidia AI, Omniverse). Autre point intéressant, il sera possible de créer de multiples configurations grâce au lien NVLink et au composant réseau Nvidia ConnectX-7 pour construire des puces avec de multiples CPU et GPU Hopper.

Les puces Grace Superchip pourront être utilisées pour les besoins de type IA, Big Data, calcul / modélisation scientifique et autres applications hyperscale. Grace Hopper et Grace Superchip seront disponibles durant le premier semestre 2023.