GTC 2022 : Nvidia mettra à l'honneur l'architecture graphique Hopper

Pour ses cartes graphiques gaming RTX 30 comme ses accélérateurs graphiques professionnels, Nvidia s'appuie sur une unique architecture Ampere gravée en 7 nm. L'évolution suivante passera en revanche par deux architectures distinctes : Hopper pour les produits destinés aux entreprises et Ada Lovelace pour les cartes graphiques grand public.

C'est finalement à l'occasion de son événement GTC 2022 que la firme va présenter Hopper. Dans un billet de blog évoquant la keynote du CEO Jensen Huang du 22 mars, l'accroche "Hopped Up" ne laisse guère planer le doute.

Accélérateur graphique Nvidia A100 (Ampere)

La GTC tend à détailler les avancées et projets destinés aux professionnels avec des produits pour datacenter, IA et véhicules autonomes et elle constitue donc un tremplin idéal pour une nouvelle architecture destinée à ces univers.

On pourrait donc découvrir, outre les grandes lignes de Hopper, un premier accélérateur graphique exploitant cette nouvelle technologie et pourvu d'un GPU GH100 gravé en 5 nm (TSMC) dont il se murmure qu'il serait toujours en configuration monolithique, même s'il est déjà question de variantes en version MCM (Multi-Chip Module).

Il devrait donc être beaucoup question d'intelligence artificielle et de deep learning mais aussi de concepts avancés comme les digital twins (versions numériques d'éléments, bâtiments voire villes du monde physique) et l'informatique quantique.