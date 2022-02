Nvidia Hopper : un GPU monstre de 140 milliards de transistors ?

Si l'architecture Ampere est utilisée aussi bien pour les produits professionnels que grand public de Nvidia, la prochaine évolution passera par deux références distinctes : Hopper pour les produits pour datacenter et Ada Lovelace pour les cartes graphiques grand public.

Dans les deux cas, les plates-formes profiteront de la gravure en 5 nm pour améliorer les performances et réduire la consommation d'énergie par rapport à Ampere, gravée en 7 nm.

Avant une possible annonce durant l'événement GTC 2022 du mois de mars, l'architecture Hopper se dévoile peu à peu via des fuites et des indiscrétions. Le GPU GH100 s'annonce comme un monstre de puissance avec une empreinte de 900 à 1000 mm2 (qui reste à confirmer) et resterait sur une architecture monolithique.

Nvidia A100 avec GPU GA100

Un utilisateur des forums Chiphell affirme par ailleurs qu'un GPU Hopper (non cité) embarquera plus de 140 milliards de transistors, ce qui serait plus que le double des 54 milliards de transistors du GPU GA100 de l'accélérateur Nvidia A100.

Cette puissance de feu nécessiterait toutefois une grosse montée en puissance et l'on évoque un TDP autour de 1000W quand la génération actuelle demande 400W (au format SXM, un peu moins en PCIe Gen 4).

Tout ceci n'est encore qu'hypothétique puisque Nvidia n'a pour le moment rien annoncé, ni même teasé.