A côté des RTX 4090 et RTX 4080, Nvidia lance aussi un GPU RTX 6000 !

La semaine a été riche en annonces chez Nvidia avec l'officialisation de sa nouvelle architecture Ada Lovelace utilisant des composants gravés en 4 nm chez TSMC. Elle apporte de nouvelles performances en ray tracing et le support de l'upscaling par super-échantillonnage DLSS 3.0 (Deep Learning Super Sampling).

L'annonce de l'architecture cousine de Hopper (pour les produits d'entreprise) a été suivie de celle des premières cartes graphiques gaming GeForce RTX 4000, avec en vedette la RTX 4090 aux 24 Go de mémoire GDDR6X et la RTX 4080 en deux configurations, 12 ou 16 Go de mémoire.

Nvidia RTX 6000, le GPU des pros

Mais Ada Lovelace réserve d'autres surprises avec une carte graphique RTX 6000 annoncée également durant la GTC 2022. Pour ce modèle, on n'est plus dans le cadre du gaming mais dans celui des réseaux neuronaux et de la modélisation.

Elle exploite comme la RTX 4090 un processeur graphique AD102 Ada Lovelace (offrant jusqu'à 76 milliards de transistors) avec 48 Go de mémoire GDDR6 avec mécanisme ECC de correction d'erreur. Elle remplace ainsi la RTX A6000 Ampere et promet entre 2 et 4 fois plus de performances.

Utilisant 16 lignes d'interface PCIe Gen 4 et 4 connecteurs DisplayPort 1.4 pouvant gérer 4 moniteurs 5K à 60 fps ou deux écran 8K en 60 fps, pour une consommation d'énergie de 300W (contre 450W pour la RTX 4090), elle veut répondre aux besoins des stations de travail pour la recherche et le calcul intensif de modélisation grâce à ses capacités renforcées en traitement pour l'intelligence artificielle.

Les atouts de Ada Lovelace, pour les stations de travail

La carte vidéo embarque pour cela des coeurs RT de 3ème génération, des coeurs Tensor de 4ème génération (performances doublées en entraînement IA), des coeurs CUDA avec un doublement des traitements FP32 par rapport à la génération précédente, mais aussi des capacités de virtualisation grâce à la couche logicielle Nvidia vGPU (virtual GPU) pour machines virtuelles.

Le format est compact en utilisant deux slots avec un ventilateur pour la dissipation thermique. Il conviendra à la majorité des stations de travail ou même de serveurs pour de l'accès distant.

La carte graphique Nvidia RTX 6000 pour station de travail sera disponible à partir du mois de décembre 2022 mais son prix n'est pas communiqué car dépendant des intégrateurs.