Oli : Citroen dévoile le véhicule électrique de demain

Le constructeur Citroën s'investit toujours un peu plus dans le développement de véhicule électrique et a récemment levé le voile sur un nouveau concept car qui préfigure des voitures de demain.

Citroën, comme la plupart des constructeurs automobiles à travers le monde, investit de plus en plus de moyens et d'argent dans le développement de véhicules électriques.

Il y a quelques semaines, on apprenait que la marque française se lançait sur le secteur des vélos électriques. Plus récemment, c'est Oli, un concept car 100% électrique qui a été dévoilé, vitrine technologique du groupe français qui cumule les innovations qui seront rapidement adaptées dans les différentes gammes de véhicules commercialisées.

Des vélos électriques, un logo et maintenant un concept électrique

Si Citroën a profité de ces derniers mois pour changer de logo et renouer avec un design rétro, la marque souhaite annoncer un changement d'ère. Oli est un des piliers de ce changement à venir : le concept car fonctionnel est entièrement électrique, mise sur des matériaux plus responsables et affiche déjà ce nouveau logo.

Oli a plusieurs objectifs : proposer une solution de mobilité électrique accessible et polyvalente, à l'aise en ville comme sur les longs trajets et en campagne.

Citroën a donc opté pour le format SUV compact avec moins de 1000 kg sur la balance, une jolie performance pour un véhicule électrique. Oli est donc à la fois léger et peu encombrant, il embarque une batterie de 40 kWh avec une autonomie affichée à 400 km, en outre sa vitesse maximale est bridée à 110 km/h.

Oli : la sobriété avant tout

Le concept car pourra également se transformer en station de charge d'appoint : il embarque une prise 3,6 Kw qui permettra d'alimenter un appareil électrique de 3000W pendant 12H : idéal pour le camping.

Volonté de marquer les esprits oblige, Oli n'a pas un design passe-partout : il mélange formes anguleuses et courbes pour aboutir à un véhicule au look de baroudeur futuriste. Le concept car mise sur des matériaux inédits : carton ondulé recyclé, polymères et plastiques recyclés (TPU) lui permettent de maintenir un poids plume.

Les portes antagonistes donnent accès à un intérieur à la fois sobre et fonctionnel. La couleur orange domine dans l'habitacle, on note qu'aucun écran n'est proposé ce qui tranche avec la norme actuelle : l'utilisateur pourra toutefois placer son smartphone sur la planche de bord pour le transformer en plateforme multimédia.

Citroën souhaite ne pas déborder de technologies inutiles avec son véhicule et se concentrer sur l'essentiel : un véhicule de tous les jours, pratique, fonctionnel et polyvalent, orienté sur des matières recyclées et avant tout, capable de remplacer les alternatives thermiques. À ce sujet, Citroën avance le fait que le sol de l'habitacle est d'une pièce et qu'il est nettoyable au jet d'eau, des bouchons de vidange étant présents.

Citroën annonce pouvoir proposer Oli au tarif de 25 000 euros environ.