OnePlus 10 Pro : un petit avant-goût au salon MWC 2022

Le co-fondateur et CEO de OnePlus Pete Lau s'est réjoui des performances de OnePlus durant l'année écoulée en la qualifiant d'année exceptionnelle durant laquelle le fabricant a battu son record de livraison, entre ses smartphones et de référence et la jeune série Nord positionnée en milieu de gamme.

L'année 2022 démarre fort avec déjà deux modèles annoncés : le OnePlus Nord CE 2 5G et le OnePlus 10 Pro, smartphone haut de gamme lancé en Chine et qui doit arriver en Europe prochainement.

Pete Lau le confirme en fixant le lancement européen à la fin du mois de mars. En attendant, il est présent sur le salon MWC 2022 de Barcelone et nous n'avons résisté au plaisir de le prendre en main.

Le OnePlus 10 Pro reprend ce qui a fait le succès de la série avec un grand écran AMOLED incurvé et poinçonné, avec rafraîchissement 120 Hz adaptatif LTPO, et un SoC Snapdragon 8 Gen 1 qui assurera des performances de haut niveau.

Comme la série OnePlus 9, ce modèle profite du partenariat initié avec Hasselblad, spécialiste de la photo, qui apporte son expertise, notamment en matière de calibration colorimétrique des capteurs.

Son nom est bien visible sur le bloc photo tandis que l'application photo reprend la couleur orange spécifique du déclencheur. On retrouve toujours dans l'application le mode XPan de vue étendue et le mode Pro de Hasselblad avec support du RAW+.

Le bloc photo comprend trois capteurs avec un module principal de 48 megapixels, un ultra grand angle de 50 megapixels et un capteur 8 megapixels pour le zoom. Sa particularité sera de proposer un ultra grand angle étendu à 150 degrés ainsi qu'un mode Fisheye (que l'on trouve aussi sur le Realme GT 2 Pro, marque liée à Oppo et gérée par le même groupe BBK Electronics).

Pour son OnePlus 10 Pro, le fabricant a opté pour un grand bloc photo s'étirant jusqu'à la tranche. Le groupe de capteurs et son bloc noir se détachent nettement de la coque, ici de couleur verte.

On notera la montée en puissance de la charge filaire à 80W, avec une charge sans fil 50W pour une batterie de 5000 mAh Dual Cell. Le smartphone tourne sous Android 12 avec surcouche OxygenOS 12...en attendant OxygenOS 13.