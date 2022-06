Oubliez le OnePlus 10 ou sa variante Ultra, le fabricant a autre chose en tête

Si l'on a droit habituellement à deux modèles chez OnePlus pour couvrir le haut de gamme, l'année 2022 n'a vu passer pour l'instant que le OnePlus 10 Pro, toujours avec le partenariat Hasselblad.

Il se murmurait jusqu'à présent que la firme préparait un OnePlus 10 standard et un OnePlus 10 Ultra aux caractéristiques encore plus relevées (avec en particulier un zoom périscopique) mais il semble que ces projets soient abandonnés au profit d'un unique modèle OnePlus 10T 5G qui fera son apparition plus tard dans l'année.

Le rendu du supposé OnePlus 10 Ultra. Le OnePlus 10T lui ressemblera-t-il ?

Ni vanilla ni Ultra

C'est le leaker Max Jambor, souvent au fait des projets de OnePlus, qui l'affirme en soulignant que le OnePlus 10 standard et le OnePlus 10 Ultra ne sont qu'un même appareil mobile, qui sera donc ce OnePlus 10T.

On reviendrait donc à la stratégie du OnePlus 8T avec un unique flagship sur le second semestre. Attendu sur le troisième trimestre, il reste à voir ce dont il héritera mais il y a fort à parier qu'il profitera du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 annoncé il y a peu chez Qualcomm.

Aura-t-il droit au zoom périscopique évoqué pour la version Ultra ? Il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais les optimisations Hasselblad devraient toujours être de la partie.

Et n'oubliez pas qu'actuellement OnePlus propose de nombreuses promotions sur son site officiel.