OnePlus 11 Pro : il n'y a pas que le design qui fuite

Après un smartphone OnePlus 10T qui fait quelques concessions sur sa nature de modèle de référence, le fabricant prépare une nouvelle famille que l'on pourrait découvrir de nouveau très tôt l'année prochaine, comme le OnePlus 10 Pro.

Le futur OnePlus 11 Pro devrait reprendre tous les attributs d'un smartphone Android premium et son design a commencé à émerger sur la Toile, montrant un appareil mobile doté d'un affichage incurvé et d'un grand bloc photo circulaire, abandonnant le style plus carré de la série précédente.

Les premières images montrent que l'Alert Slider, ou slider de notifications, sera de retour sur le prochain modèle, après avoir été esquivé sur le OnePlus 10T.

Des caractéristiques relevées

Le site 91Mobiles ajoute à ce premier aperçu des caractéristiques qui ont tout d'un smartphone haut de gamme. On retrouvera ainsi l'écran tactile AMOLED 6,7 pouces en résolution QHD+ et avec rafraîchissement d'au moins 120 Hz, le tout s'étirant sur les tranches.

Le poinçon en angle pour l'appareil photo avant de 16 mégapixels (aussi utilisé pour la reconnaissance faciale) est toujours de la partie et l'on devrait logiquement retrouver le lecteurs d'empreintes digitales caché sous l'écran.

Fidèle partenaire de Qualcomm, OnePlus proposera logiquement le prochain processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, sans doute toujours sans port pour carte mémoire micro-SD.

Le SoC mobile apportera une compatibilité 5G ainsi que le support des connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.2.

Le OnePlus 11 Pro fera-t-il mieux sur la photo ?

Si la batterie offrira toujours une capacité de 5000 mAh, la recharge rapide va gagner en puissance puisqu'elle passerait à 100W (contre 80W pour le OnePlus 10 Pro). Ce serait moins que certains concurrents...et également moins que les 150W du OnePlus 10T.

Le grand bloc photo à l'arrière comprendra toujours trois capteurs photo se répartissant en capteur grand-angle de 50 megapixels, ultra grand angle de 48 megapixels et module 32 megapixels faisant office de téléobjectif.

On notera le retour du partenariat avec Hasselblad pour la calibration colorimétrique des capteurs sur le OnePlus 11 Pro, ainsi que les fonctionnalités exclusives associées. Cet aspect n'est pas proposé sur le OnePlus 10T.

Le smartphone sera livré avec Android 13 à bord et devrait faire une apparition début 2023, à moins que le lancement précoce de la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 ne précipite aussi sa présentation officielle.