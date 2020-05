Bon plan : le OnePlus 8 à 559€ au lieu de 699€ ou le OnePlus 7T Pro à 561€ !

Les OnePlus 8 ont été présentés officiellement le 14 avril dernier et vous pourrez découvrir nos tests des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Deux semaines après, certains revendeurs cassent déjà les prix sur le OnePlus 8 avec un prix canon de 559 € au lieu de 699 € prix officiel, la bonne affaire du moment !

Pour rappel, le OnePlus 8 utilise le dernier surpuissant Soc Snapdragon 865, avec son modem Snapdragon X55 compatible 5G mais aussi de la RAM LPDDR4X et du stockage en UFS 3.0. Il propose un affichage Fluid Display AMOLED calibré pour offrir des couleurs aussi naturelles que possible.

OnePlus 8

Le OnePlus 8 propose un affichage 6,55 pouces FHD+ avec rafraîchissement de 90 Hz et l'écran a obtenu la note A+ dans les tests de DisplayMate, le nec plus ultra ! Signalons que l’affichage est percé d’un trou pour loger le capteur photo avant (16 megapixels f/2,0 avec EIS et enregistrement 1080p 30 fps) donc plus de popup désagréables qui sortait au-dessus du téléphone !

La partie photo n'est pas oubliée avec à l'arrière un triple capteur photo

Sony IMX586 48 megapixels f/1,75 avec 6 lentilles et OIS / EIS

enregistrement vidéo jusqu’en 4K 60 fps, Super Slow Motion 1080p 240 fps / 720p 480 fps

zoom “in sensor” x2

Ultra grand angle 16 megapixels f/2,2 de 116 degrés

Macro 2 megapixels f/2,4



Pour rappel, le OnePlus 8 est officiellement en vente chez OnePlus et en France chez les différents revendeurs au prix de 699 € dans une configuration 8 Go RAM / 128 Go stockage et de 799 € dans une version 12 Go / 256 Go sur le site officiel de OnePlus, mais aussi chez les revendeurs FNAC, Darty et Amazon ou encore chez Bouygues Télécom.

Mais le bon plan du jour est proposé par Rakuten avec une offre canon et un tarif de seulement 559 € pour la version 128 Go en coloris noir ou vert au lieu de 699 € prix officiel. Et si vous préférez la version 256 Go elle est affichée à 729 € en vert et 735 € en noir.

Dans les deux cas, le smartphone est livré gratuitement depuis le Royaume-Uni en quelques jours avec une garantie de 2 ans. A ce tarif, c'est réellement une très bonne affaire.

Signalons également une promotion chez Gearbest sur le OnePlus 7T Pro que nous avons également testé. Pour rappel ce dernier possède un écran HDR10+ de 6,67 pouces avec une résolution QHD+ et un rafraîchissement de 90 Hz. Il intègre le SoC Snapdragon 855+ octocore cadencé à 2,96 GHz et avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en UFS 3.0.

Vous trouverez un triple capteur photo à l'arrière du téléphone qui présente cette configuration :

48 mégapixels f/1,6 avec OIS / EIS

16 megapixels ultra grand angle 117 degrés

8 mégapixels zoom sans perte x3

Gearbest propose le OnePlus 7T Pro en version internationale (français ok) à seulement 561 € avec le code D48E4A34D7A27000 au lieu de 759 € prix officiel avec la livraison gratuite depuis la Pologne en 3 à 7 jours.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.