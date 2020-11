Un smartphone OnePlus 9E à côté des OnePlus 9 / 9 Pro

Le retour de la rumeur évoquant trois modèles OnePlus 9 ! Si l'on retrouvera les OnePlus 9 et 9 Pro l'an prochain, un troisième smartphone pourrait les accompagner : le mystérieux OnePlus 9E.

Après une série de lancements particulièrement riche cette année, entre les OnePlus 8 / 8T et les OnePlus Nord, le fabricant prépare la génération suivante OnePlus 9 qui pourrait être annoncée plus tôt dans l'année, dès le mois de mars prochain.

Rendu supposé du OnePlus 9 Pro

On retrouvera comme d'habitude un OnePlus 9 et un OnePlus 9 Pro dont les caractéristiques commencent tout juste à émerger mais il y aurait un troisième membre dans la famille et il s'agirait d'un OnePlus 9E selon un information du leaker Max Jambor.

Aucun détail n'est encore connu mais étant donné la volonté d'élargissement de la gamme démontrée durant l'année 2020, le OnePlus 9E pourrait faire la jonction entre les modèles standard et la gamme Nord en reprenant l'essentiel des fonctions des smartphones premium minoré de quelques éléments, ce qui permettrait de rester sur des tarifs compétitifs.

Ce OnePlus 9E pourrait donc correspondre à la troisième référence mystérieuse LE2127 qui accompagnait celle des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. A voir maintenant comment elle se positionnera dans la gamme de plus en plus fournie de OnePlus.