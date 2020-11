OnePlus 9 Pro : écran incurvé et gros bloc photo pour le futur fleuron

Le OnePlus 9 Pro se montre à son tour en rendus détaillés et promet déjà écran incurvé et bloc photo rectangulaire à l'arrière.

Après le OnePlus 9, c'est le smartphone OnePlus 9 Pro qui montre son design au travers de rendus détaillés diffusés par @OnLeaks. Tout en soulignant qu'il s'agit encore là de la vue d'un prototype dont certains détails pourraient être différents de la version finale, il donne une idée de ce qui se prépare.

En l'occurence, on pourra s'attendre à un affichage 6,7 pouces OLED incurvé sur les tranches et doté d'un poinçon unique en angle pour le capteur photo avant. Le slider de notification sera toujours présent sur la tranche et l'on retrouvera le lecteur d'empreintes sous l'écran.

A l'arrière, les différents capteurs photo seront rassemblés dans un grand rectangle, à l'image de ce que l'on a vu sur le OnePlus 8T avec 4 capteurs dont deux sont particulièrement larges. Les caractéristiques n'en sont toutefois pas encore connues.

Le OnePlus 9 Pro embarquera sans doute le dernier SoC Snapdragon 8 de Qualcomm avec de belles quantités de mémoire et sera proposé avec Android 11 et la surcouche OxygenOS 11.

@OnLeaks ajoute un détail intéressant en confirmant un lancement pour le mois de mars 2021, en avance sur le calendrier habituel.