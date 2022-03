OnePlus Band 2 et OnePlus Watch 2 : montre et bracelets connectés déjà en production

La marque OnePlus propose des écouteurs filaires, sans fil et TWS en plus de ses smartphones et elle s'est lancée en 2021 dans les wearables avec un premier bracelet connecté OnePlus Band (lancé en Inde) et une smartwatch OnePlus Watch proposée à l'international.

Cette première entrée en matière n'est pas un simple essai et le fabricant va sans doute chercher à construire des gammes s'enrichissant au fil des ans. C'est donc assez logiquement que commencent à être évoqué un bracelet OnePlus Band 2 et une montre connectée OnePlus Watch 2 pour cette année.

OnePlus Watch

Selon le leaker Mukul Sharma, les deux gadgets seraient déjà entrés en production en Europe et en Asie, préparant une annonce officielle sous peu. Toutefois, leurs caractéristiques ne sont pas encore connues.

Plutôt qu'avec le OnePlus 10 Pro européen attendu le 31 mars, c'est peut-être avec le OnePlus Nord 3 espéré au début de l'été que la smartwatch serait dévoilée. OnePlus est censé avoir plusieurs smartphones à présenter ces prochains mois et les occasions ne manqueront donc pas pour associer un gadget à ces lancements.