OnePlus Nord 2 : le smartphone va-t-il basculer sur un SoC Dimensity 1200 ?

Le smartphone OnePlus Nord CE 5G inaugure un renouvellement du milieu de gamme Nord du fabricant et constitue une première entrée en matière. Déjà, les rumeurs d'un OnePlus Nord 2, successeur direct du Nord de 20202, condensent un certain nombre d'informations.

Un passage par AI Benchmark trahit son existence et apporte des précisions sur son processeur. D'après les données affichées, le OnePlus Nord 2 serait donc le premier smartphone de la marque à adopter un SoC Dimensity 1200 de MediaTek qui apportera aussi une compatibilité 5G.

OnePlus est un partenaire de longue date de Qualcomm et utilise ses plates-formes Snapdragon à tous les niveaux (de Snapdragon 400 à Snapdragon 800, avec compatibilité 5G associée) mais il se murmure depuis plusieurs mois que le fabricant pourrait donner sa chance au concurrent MediaTek sur au moins un modèle.

OnePlus Nord CE 5G (sous Snapdragon 750G)

Le smartphone a été repéré en benchmark avec 8 Go de RAM et fournit un résultat (pour les capacités d'intelligence artificielle) le situant au niveau de la série Galaxy S21 de Samsung.

Le OnePlus Nord 2 pourrait être présenté au mois de juillet et serait doté d'un affichage AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec rafraîchissement 90 Hz et lecteur d'empreintes sous l'écran.

Il embarquerait un triple capteur photo avec module principal 50 megapixels, ultra grand angle de 8 megapixels et capteur additionnel de 2 megapixels, avec un capteur à selfie de 32 megapixels en poinçon.

Avec le SoC Dimensity, ont trouvera 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. La bascule vers le processeur de MediaTek pourrait aider à contenir une hausse de tarif par rapport au Nord original.