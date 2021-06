OnePlus se rapproche encore un peu plus de Oppo

OnePlus et Oppo ont déjà une longue histoire en commun et les rapprochements se poursuivent avec une plus grande fusion des équipes.

La marque OnePlus, issue à l'origine du fabricant chinois Oppo, a conservé de nombreux liens avec ce dernier et exploité une partie de ses ressources tout en essayant de se démarquer pour proposer un "flagship killer" annuel (puis deux fois par an).

La coopération, que l'on pouvait deviner dans les caractéristiques communes de certains smartphones, est devenue plus visible ces derniers mois avec l'annonce de la fusion de certaines équipes entre les deux sociétés, notamment avec le rapprochement des équipes de R&D annoncée en début d'année.

Pete Lau, CEO de OnePlus, gère déjà depuis quelque temps la stratégie produit à l'international des deux marques, signe des passerelles de plus en plus nombreuses entre les deux fabricants.

OnePlus Nord CE 5G, le dernier-né chez OnePlus

Cet effort se renforce encore avec l'annonce d'une intégration plus étroite de OnePlus au sein de Oppo pour mettre en commun les ressources et permettre de fournir plus vite des mise à jours régulières et stables pour les utilisateurs de OnePlus.

Le fabricant devrait troquer sa surcouche OxygenOS pour celle, baptisée ColorOS, de Oppo et ce choix d'une interface commune pourrait en effet aider à accélérer les transitions vers de nouvelles versions.

OnePlus explique bien que sa marque ne sera pas affectée et que ses prochains smartphones resteront bien lancés sous son nom. La communauté d'utilisateurs reste également une priorité, comme elle l'est depuis le début de l'aventure.