OnePlus Watch : deux modèles de montres connectées certifiés

Après avoir régulièrement proposé des casques et écouteurs Bluetooth, le fabricant OnePlus étend sa présence à d'autres accessoires. Il a dévoilé début janvier son premier bracelet connecté OnePlus Band tout en teasant précédemment sur l'arrivée d'une montre connectée.

Croquis de la OnePlus Watch

Elle pourrait être annoncée en mars avec la présentation attendue de la gamme de smartphones OnePlus 9. Déjà, deux références émergent des documents du régulateur indien BIS.

Selon toute vraisemblance, il s'agira de déclinaisons des montres Oppo Watch et Oppo Watch RX avec un modèle OnePlus Watch avec boîtier carré et une OnePlus Watch RX dotée d'un boîtier rond.

Oppo Watch

Les deux variantes sont identifiées sous les références W301GB et W501GB et il y a fort à parier que les caractéristiques seront très proches des modèles Oppo. Elles fonctionneront en conjonction avec une application OnePlus Health qui synthétisera les données, permettant le suivi de l'activité quotidienne et sportive ainsi que le suivi du sommeil.