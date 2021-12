Oppo Air Glass : le monocle de réalité augmentée se réinvente

Depuis les Google Glass et les problématiques de respect de la vie privée, les lunettes de réalité augmentée sont devenues plus rares et discrètes. Les fabricants qui se lancent dans cette aventure tendent à proposer plutôt des modèles à vocation professionnelle, avec un focus sur l'apprentissage, la maintenance ou la logistique.

On trouve également quelques gadgets dédiés pour des activités sportives comme le cyclisme ou la natation avec l'affichage d'informations telles que la vitesse, la distance, le temps, le nombre de tours ou de longueurs de bassin...

Pour son événement Inno Day, la marque Oppo veut tenter sa chance à son tour avec un gadget Oppo Air Glass qui se compose d'un monocle avec un écran intégré affichant des informations en surimpression du champ de vision.

Il peut être porté seul ou monté sur des lunettes de vue. La branche, un peu épaisse mais très légère (30 g), embarque un SoC Snapdragon Wear 4100 (habituellement utilisé dans les montres connectées sous Wear OS), un micro-projecteur Spark développé en interne et un guide d'ondes associé à un affichage micro-LED.

Deux modes d'affichage seront possibles : 16 niveaux de gris ou 256 niveaux de gris, avec une luminosité allant jusqu'à 1400 nits de manière à garantir un affichage très lisible en toute circonstance. La transparence est par ailleurs optimisée par l'utilisation de verre saphir et l'écran est réglable pour s'adapter à la myopie ou la presbytie.

L'Oppo Air Glass permet plusieurs types d'interaction : mouvement de la tête, contrôle à la voix ou au doigt via une zone tactile sur la branche ou encore par gestuelle tactile s'il est appairé à une smartwatch Oppo Watch 2.

Afficher les notifications mais pas seulement

A quoi le gadget pourra-t-il servir ? Par exemple à afficher des notifications ou des indications de direction. Il pourra également être utilisé pour des sessions sportives en affichant les données utiles, sans avoir à sortir son smartphone ou même à regarder sa montre connectée.

Oppo veut aussi en faire un outil de traduction automatique et de prompteur. Ce serait donc une nouvelle façon d'accéder à certains contenus légers sans perdre de vue l'environnement immédiat.

Pour le moment, l'Oppo Air Glass ne fonctionne qu'avec des smartphones Oppo disposant de la surcouche ColorOS 11. Et il ne s'agit pas que d'un concept puisque le fabricant prévoit de le commercialiser dès le premier trimestre 2022, mais seulement en Chine dans un premier temps.