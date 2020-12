Oppo Find X3 Pro : le smartphone sous Snapdragon 888 promet du lourd et du visuel

Le fabricant chinois Oppo sait s'aventurer sur le terrain des smartphones haut de gamme et l'a prouvé avec le Find X2 Pro lancé en début d'année. Il devrait logiquement donner une suite à ce modèle premium et le leaker Evan Blass dévoile déjà les principales caractéristiques du futur Oppo Find X3 Pro, à défaut d'en montrer une image.

Le smartphone, sous Android 11 avec surcouche ColorOS 11, s'annonce puissant avec l'intégration du SoC Snapdragon 888 tout juste présenté par Qualcomm mais aussi lumineux et coloré grâce à un affichage 6,7 pouces qui passera à une résolution de 1440 x 3216 pixels avec une profondeur de couleur de 10-bit permettant d'afficher plus de 1 milliard de teintes et un rafraîchissement d'écran 120 Hz adaptatif (variable selon l'application).

Oppo Find X2 Pro

Evan Blass évoque également la présence d'un quadruple capteur photo avec deux modules 50 megapixels IMX766 fournis par Sony (module principal et ultra grand angle) accompagnés d'un téléobjectif 13 megapixels et un capteur macro 3 megapixels.

Ce dernier serait cerclé d'un éclairage et permettrait un grossissement x25. Après la mode des téléphones-longue vue, le modèle Oppo Find X3 Pro tenterait donc l'approche opposée, celle du téléphone-microscope en poussant dans ses retranchements la populaire fonctionnalité de macrophotographie, souvent proposée mais pas toujours maîtrisée.

A défaut de connaître le design précis, le leaker indique que le smartphone aura une épaisseur de 8 mm pour un poids raisonnable de 190 grammes, avec à bord une batterie de 4500 mAh en deux cellules supportant la charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65W ainsi que la charge sans fil AirVOOC de 30W. Il ne serait donc pas encore question du SuperVOOC 3.0 de 80W annoncé en juin dernier.