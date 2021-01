Oppo Find X3 : très gros score sur AnTuTu grâce à son Snapdragon 888

Annoncé début décembre 2020, le SoC Snapdragon 888 va se retrouver dans bon nombre de smartphones premium cette année et les premiers modèles s'apprêtent à débarquer sur le marché.

Le Xiaomi Mi 11 est le premier à avoir été officialisé mais les prochaines semaines devraient être riches en annonces. Parmi les vedettes attendues, il y aura le Oppo Find X3 qui poursuivra la lignée premium de cette gamme propre au fabricant chinois.

Attendu dès le premier trimestre 2021 et doté du SoC Snapdragon 888, il pourrait se montrer très performant dans les benchmarks. Un score AnTuTu attribué au Oppo Find X3 sous la référence Oppo PEEM00 et diffusé par le leaker Ice Universe sur les réseaux sociaux chinois écrase toute concurrence en atteignant 774 000 points sur le benchmark honni par Google mais toujours très suivi.

Pour rappel, Qualcomm fournit une valeur de référence de 735 000 points sur AnTuTu avec un smartphone générique sous Snapdragon 888 tandis que le Xiaomi Mi 11 a pris la tête du Top des smartphones Android les plus performants en décembre avec un score de 708 000.

On a pu voir avec les SoC de génération précédente que les fabricants pouvaient aller bien plus haut que les valeurs de référence et l'Oppo Find X3 en serait déjà un exemple.

Le smartphone est attendu avec un affichage 6,7 pouces et un rafraîchissement 120 Hz, associé à un triple capteur photo comprenant un module principal 50 Megapixels, un téléobjectif 13 megapixels et un capteur macro 3 megapixels.

Il offrirait une charge rapide 65W SuperVOOC 2.0 et une charge sans fil de 30W, le tout sous Android 11. Il y aura sans doute aussi une variante Pro aux caractéristiques encore plus étoffées.