Nvidia GeForce RTX 4090 : le secret de son prix trahi chez les revendeurs ?

La gamme de cartes graphiques RTX 40 sera présentée par Nvidia dans quelques jours mais on a déjà une idée du prix de la RTX 4090, son fleuron, déjà listée chez certains revendeurs.

Après Turing et les RTX 30, Nvidia s'apprête à annoncer une nouvelle architecture graphique Ada Lovelace ainsi qu'une série de cartes graphiques gaming : les GeForce RTX 40.

La firme donne déjà rendez-vous le 20 septembre pour une présentation officielle lors de son événement GTC 2022 durant lequel son CEO Jensen Huang donnera une keynote précédée d'une diffusion intitulée GeForce Beyond.

Son contenu n'est pas encore connu mais une officialisation d'au moins la première carte graphique RTX 4000 est espérée, en commençant par la nouvelle carte graphique GeForce RTX 4090 positionnée en haut de gamme.

Des tarifs supposés qui piquent

Côté hardware, avec son processeur graphique AD102 de 16384 coeurs et ses 24 Go de mémoire GDDR6X avec bus 384-bit lui assurant 1 To/s de bande passante, ses Tensor Cores et son support du ray tracing, elle s'annonce comme un monstre de puissance qui nécessitera également une solide alimentation...et un porte-monnaie bien garni chez le gamer averti ou le créatif en quête de solution ultime.

Si l'on se doute que la carte graphique Nvidia RTX 4090 ne sera pas donnée, son apparition chez certains revendeurs commence à confirmer qu'elle sera vraiment plus onéreuse que la RTX 3090 sous Turing.

Credit : Videocardz

Un revendeur australien affiche déjà une référence pour une carte vidéo RTX 4090 Gigabyte Gaming OC à un tarif de 4270 dollars australiens, soit l'équivalent de 2920 dollars US environ ou 2880 euros.

Une autre référence pour une carte RTX 4090 Gigabyte Aorus Master est quant à elle associée à un tarif de 3900 dollars australiens, soit 2670 dollars US ou 2630 euros.

Un vai bond dans les performances

Si les prix affichés ne seront pas forcément ceux exactement pratiqués, ces éléments suggèrent qu'il faudra bien s'attendre à une grille tarifaire tournant autour de 3000 dollars pour s'offrir le meilleur des cartes graphiques Nvidia.

Pour rappel, la RTX 3090 avait été lancée en septembre 2020 au prix de 1499 dollars ou 1599 euros, tandis que la plus récente RTX 3090 Ti, considérée comme le précurseur des RTX 40, a été officialisée fin mars 2022 à 1999 dollars US ou 2249 euros pour la version Founders Edition, les variantes des partenaires AiB pouvant aller plus haut.

A défaut de connaître le prix réel du GPU gaming, son apparition sous de multiples références semble confirmer une présentation officielle imminente. Les dernières rumeurs évoquent un score de plus de 20 000 points sur le benchmark Time Spy Extreme de 3DMark, plus haut encore que les 19 000 points évoqués durant l'été et près du double de la RTX 3090.

Certains éléments (qui demanderont à être confirmés) diffusés par Chiphell font état d'un fréquence pouvant grimper à 3 GHz en Boost, une valeur élevée pour un GPU. La carte testée semble être taillée pour supporter une puissance de 600 à 800W, même si le TDP sera de 450W, et le système de ventilateur devrait être particulièrement consistant pour assurer le refroidissement.