Pixel 6 : 5G mmWave, UWB et WiFi 6E dans la certification FCC

Les Pixel 6 ont obtenu leur certification FCC, les rapprochant un peu plus de l'officialisation. Elle permet au passage de confirmer les connectivités des deux modèles.

Les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne sont plus très loin d'une annonce officielle et une étape importante dans cette direction a été franchie avec leur certification FCC.

Elle valide les éléments de connectivité des appareils mobiles et constitue généralement l'une des dernières étapes avant la présentation et la commercialisation des appareils électroniques.

Les documents confirment la compatibilité 5G avec support des bandes millimétriques (5G mmWave) en fonction des variantes (certaines n'en bénéficient pas et seul le Pixel 6 Pro pourra accéder à la bande n258 / 26 GHz) et du WiFi 6 / WiFi 6E, ce dernier correspondant au support de la bande 6 GHz pour augmenter les débits et réduire la congestion des hotspots WiFi.

Le Pixel 6 Pro profitera en outre du support de la communication UWB (Ultra Wide Band) que l'on commence à retrouver dans les smartphones premium de plusieurs marques.

Outre une localisation fine de proximité, l'UWB ouvre la voie à de multiples scénarios (dont celui de la clé de voiture dématérialisée). XDA Developers indique d'ailleurs que le Pixel 6 Pro devrait intégrer une application de clé dématérialisée fournie par Qorvo.