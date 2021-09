Jumbojack, un autre smartphone Pixel Fold en préparation ?

La version beta d'Android 12.1 lâche un nouveau nom de code Jumbojack associée à un second smartphone Pixel Fold avec écran pliable.

Google pourrait bientôt en dire plus sur son premier smartphone doté d'un affichage souple repliable, surnommé Pixel Fold à défaut de mieux (la dénomination n'est pas connue) et dont le nom de code apparu plusieurs fois ces derniers mois est Passport.

Déjà, dans la version Android 12.1 beta émerge un autre nom de code qui semble correspondre à un second smartphones avec écran pliable : Jumbojack. On le sait car il est associé à des éléments des API d'Android qui réagissent à des configurations diverses : fermé, ouvert, semi-ouvert, etc.

Le site 9to5Google note que Jumbojack pourrait n'être qu'un prototype uniquement destiné à tester la nouvelle version d'Android mais Google y fait référence comme un appareil Pixel, ce qui pourrait suggérer qu'il aura une existence commerciale au sein de la gamme.

D'après les quelques éléments découverts, Jumbojack aurait deux écrans, l'un interne et l'autre externe, et il profiterait de certaines optimisations qui ne se verront qu'une fois Android 12.1 lancé, comme un mode splitview avancé.

Les indices restent minces et l'on ne sait pas encore si Passport et Jumbojack seront lancés ensemble au sein d'une gamme ou séparément à plusieurs mois d'intervalle. Ou même s'ils auront une existence commerciale, Google restant muet sur le sujet pour le moment, même si Passport est pressenti pour le dernier trimestre de l'année.