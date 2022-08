Le prix de la Google Pixel Watch a fuité

Première montrée connectée conçue par Google, la Google Pixel Watch a été annoncée pour cet automne. Pour le moment, Google a seulement officialisé son design assez atypique, la présence de Wear OS, une intégration poussée d'outils de santé et de fitness de Fitbit.

Avec un cadran rond et légèrement bombé, la Pixel Watch est composée d'acier inoxydable recyclé et propose des bracelets personnalisables. Une couronne tactile est de la partie. Elle bénéficie d'applications natives Google dont Google Maps, Google Assistant, Google Wallet et Google Home.

Selon une information et une source de 9to5Google, le prix de la Pixel Watch dans sa version LTE sera de 399 $ aux États-Unis. À titre de comparaison et pour rester dans l'univers Wear OS, le prix de la récente Galaxy Watch 5 de Samsung débute à 329 $ dans sa version 4G (et 349 € en France), et 279 $ en version Bluetooth / Wi-Fi (299 € en France).

Avec ancien SoC Exynos 9110 ?

La Google Pixel Watch serait équipée d'une puce Exynos 9110 de Samsung datant de mi-2018, et non de l'Exynos W920 comme la Galaxy Watch 5 (et Galaxy Watch 5 Pro).

Ce SoC est gravé 10 nm. Il dispose de deux cœurs ARM Cortex-A55 (1,15 GHz) et un GPU Mali-T720 MP1. Le GPU peut gérer des écrans d'une définition qHD (854 x 480 , 480 x 480 pixels). Le SoC profite d'un modem 4G LTE Cat 4.

L'Exynos 9110 avec coprocesseur serait associé à plus de 1,5 Go de RAM et 32 Go de stockage. Avec une batterie d'une capacité de 300 mAh, la Pixel Watch aurait une autonomie de l'ordre de 24 heures.