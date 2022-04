Le superbe smartphone POCO X4 Pro à prix cassé !

Présenté pendant le MWC le 28 février dernier, le smartphone POCO X4 Pro que nous avions testé en avant première possède, pour rappel, un écran AMOLED de 6,67" avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un taux de contraste de 500 000:1, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage de 360 Hz !

Il intègre un SoC Snapdragon 695 avec la technologie de refroidissement LiquidCool 1.0 Plus. Il est épaulé par 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go d'espace de stockage. Il possède en outre deux haut-parleurs pour un son de qualité.

Ce POCO X4 Pro dispose d'un capteur principal photo de 104 MP avec une focale de 1/1,52", un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Sur l'avant, vous trouverez un capteur 16 MP pour des selfies de qualité.

Il dispose d'une confortable batterie de 5000 mAh avec charge ultra rapide de 67 W, permettant de recharger complètement votre mobile entièrement en 41 minutes !

Sur AliExpress, vous trouverez le POCO X4 Pro 6+128 Go au prix réduit de 238 € avec le code SDFRA103 et la version 8+256 Go à 268 € avec le même code.

